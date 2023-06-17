Марка "Русский военный корабль иди на..." признана лучшей в мире, — Укрпочта (фото)

Укрпочта получила сразу 3 награды, в частности, стала "Лучшим оператором мира" за работу в условиях полномасштабной войны.

14 июня в Таллинне состоялось торжественное награждение победителей премии в сфере почтовой и экспресс-доставки "World Post & Parcel Awards 2023". Укрпочта получила здесь сразу 3 награды. Об этом в фейсбуке сообщил генеральный директор АО "Укрпочта" Игорь Смилянский.

Так, марка "Русский военный корабль иди на.." была признана лучшей маркой в мире.

Также за стойкость, доставку по всему миру, несмотря на закрытие аэропортов и за работу на освобожденных территориях "Укрпочта", получила награду в номинации "Лучший почтовый оператор мира".

Еще украинский почтовый оператор получил награду в номинации Лидер в индустрии.

"Все эти награды – это результат командной работы. Работы тысячи работников Укрпочты, работавших и продолжающих работать под обстрелами, со светом и без, на воде, в полях, на железнодорожных вокзалах или поездах из ВПЛ", — написал Смелянский.

На сайте Укрпочты отметили, что национальный почтовый оператор показал миру, что может работать в условиях полномасштабной войны, доставлять пенсии, обеспечивать бесперебойную логистику внутри страны и за ее пределами, выдавать финансовую помощь от международных организаций, доставлять гуманитарную помощь из-за границы.

"World Post & Parcel Awards" — самая авторитетная отраслевая премия, которая 24-й год подряд отмечает достижения в индустрии почты и экспресс-доставки.

Напомним, что Укрпочта выпустила марку "Русский военный корабль… ВСЕ". Было изготовлено 5 миллионов экземпляров.

Ранее Укрпочта выпустила 1 миллионный тираж марки "Русский военный корабль иди на …". Марки сразу же приобрели огромную популярность — только за первые 5 дней с момента выпуска, граждане купили почти 500 тысяч экземпляров.