"Ахиллесова пята внутри": ВС РФ взорвали подводный проход Каховской ГЭС, – СМИ

Журналисты обратили внимание, что дамбу построили во времена СССР. У Москвы есть каждая страница ее чертежей и там точно знали, где ее слабое место.

Каховская ГЭС разрушилась из-за подрыва прохода под водой. К такому выводу пришли журналисты газеты The New York Times, пообщавшись с экспертами и инженерами.

"Глубоко внутри плотины была ахиллесова пята. Поскольку плотина была построена в советское время, в Москве была каждая страница инженерных чертежей и она знала, где слабое место", отметили авторы материала.

Плотину построили из огромного бетонного блока в основании. Через нее проходит небольшой проход, доступный из машинного зала. Именно в нем и взорвалась заложенная взрывчатка, заявили авторы.

Незадолго до обрушения дамбы спутники американской разведки зафиксировали инфракрасные тепловые сигналы, указывающие на взрыв, напомнили эксперты.

"Плотину явно повредили в результате боев за несколько месяцев до прорыва. Удары ВСУ повредили один участок проезжей части над плотиной, а отступающие российские войска позже взорвали другую. В прошлом месяце спутниковые снимки показали, что вода бесконтрольно течет через некоторые ворота", — говорится в статье.

Россияне, по словам экспертов, ухватилась за версию, что плотина "стала жертвой накопленного ущерба", чтобы отрицать ответственность за подрыв.

Два американских инженера, проанализировав данные со спутника и сейсмической активности, сказали, что причиной обрушения дамбы стал подрыв взрывчатки в ремонтном проходе или отсеке в бетонной основе строения.

"Если вы хотите разрушить плотину, надо произвести мощный взрыв. Проход — идеальное место для установки взрывчатки", — сказал инженер-геотехник и эксперт по анализу безопасности и разрушения плотин Майкл Уэст.

Эксперты говорят, что лишь полная проверка плотины после слива воды из водохранилища определит точную последовательность событий.

Напомним, что проект "Схемы" 16 июня показан новые спутниковые снимки последствий подрыва Каховской ГЭС войсками России.

В Укргидроэнерго заявили, что россияне устроили самую крупную техногенную катастрофу на континенте после Чернобыльской трагедии.