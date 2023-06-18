ВСУ продолжают наступление на четырех участках фронта: где есть успехи, — ISW

По сведениям аналитиков, украинские войска атаковали северную и южную окраины Бахмута. Также защитники проводили операции на южном фронте.

ВСУ продолжают свое наступление как минимум на четырех участках фронта, согласно вечернему сообщению экспертов из Института изучения войны (ISW) за 17 июня 2023 года.

Американские аналитики со ссылкой на сообщения МО РФ, а также на данные из других источников, указывают на то, что 17 июня ВСУ наносили локальные наземные удары на западе и на юге от Кременной (Луганская область). В то же время российские войска нанесли ограниченные наземные удары по линии Купянск-Сватово-Кременная.

Аналитики со ссылкой на Генштаб ВСУ пишут, что украинская армия отразила атаки российских оккупантов рядом с населенными пунктами Берестово (30 км к северо-западу от Сватово), Новоселовского (19 км к северо-западу от Сватово) и Белогоровки (10 км к югу от Кременной).

ВСУ продолжают свое контрнаступление как минимум на четырех участках фронта, согласно вечернему сообщению экспертов из Института изучения войны (ISW) за 17 июня 2023 года Фото: ISW

Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр признала, что ВСУ продолжают как контрнаступательные, так и оборонительные операции на востоке Украины.

Аналитики со ссылкой на Маляр пишут, что ВСУ продолжают наступать под Бахмутом, а российские источники утверждают, что украинская армия атаковала окраины этого города, в частности его северную и южную части.

Аналитики со ссылкой на Маляр пишут, что ВСУ продолжают наступать под Бахмутом Фото: ISW

В отчете ISW сказано, что украинские войска продолжают контрнаступательные операции на юге, юго-западе и юго-востоке от населенного пункта Великая Новоселка в Донецкой области. Эксперты также сообщают, что ВСУ проводят наступление на юго-западе и юго-востоке от населенного пункта Орехов Запорожской области.

В отчете ISW со ссылкой на Анну Маляр говорится, что, по ее словам, ВСУ продвинулись на расстояние до 2 километров на нескольких направлениях на юге Украины. Также заместитель министра обороны Украины заявила, что интенсивность боевых действий на Бахмутском направлении снизилась и что украинские войска продолжают контрнаступательные действия вокруг этого города.

Напоминаем, что глава Авдеевской городской военной администрации Виталий Барабаш 18 июня заявил, что ВСУ преодолели больше километра под Авдеевкой.

Согласно сообщению разведки Великобритании от 18 июня, потери ВС РФ самые большие с момента пика боев за Бахмут. Горячими точками фронта остаются Донецкая и Запорожская области.