ВСУ продвинулись под Авдеевкой: украинские военные преодолели больше километра, — ГВА

За последние 2 недели украинская армия смогла прорвать оборону оккупантов на отдельном участке фронта в Донецкой области и имеет успехи к северу от Авдеевки, заявил глава городской военной администрации.

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За последние две недели ВСУ продвинулись больше, чем на километр на Авдеевском направлении в Донецкой области. Об этом сообщил в эфире телемарафона глава Авдеевской городской военной администрации (ГВА) Виталий Барабаш.

По его словам, украинская армия имеет определенные успехи к северу от Авдеевки.

"Пока это не видно на карте DeepState, но за последние две недели чуть больше километра наши продвинулись вперед", — рассказал Барабаш.

В вечерней сводке от 17 июня Генштаб ВСУ сообщал, что на Авдеевском и еще четырех направлениях ВС РФ пытались наступать, но их атаки были отражены украинскими войсками.

Напоминаем, что под Геническом на оккупированной территории Херсонщины горели крупные склады ВС РФ. Взрыв произошел утром в воскресенье, 18 июня. Факт уничтожения российского большого склада с боеприпасами подтвердили в Воздушных силах Украины.

Напоминаем, что, как показывают спутниковые снимки, российские войска готовятся к наступлению ВСУ на Крым. Большую часть фортификационных сооружений оккупанты возвели после бегства из Херсона. В северной части Крыма окопы появляются прямо в населенных пунктах.

Также напоминаем, что украинские военные показали, как выглядит освобожденное село Новодаровка в Запорожской области. Россияне заминировали подходы к ранее оккупированному селу, но ВСУ смогли прорваться и выбить противника.