Детонировали не один час: под Геническом на Херсонщине горели крупные склады ВС РФ (видео)
Рано утром 18 июня в пгт Рыково Херсонсой области прозвучали мощные взрывы. В Воздушных силах заявили о попаданиях по складах с боеприпасами РФ. В СМИ писали, что детонация происходила не один час.
В воскресенье, 18 июня, примерно в 4 утра на складе боеприпасов во временно оккупированном пгт Рыково (до 2016 года населенный пункт назывался Партизаны) Генического района Херсонской области прозвучала серия взрывов.
Одним из видео поделился командующий Воздушными силами Украины Николай Олещук, отметив "хорошую работу ребят". В СМИ пишут, что "прилет" был по крупному складу ВС РФ и детонация происходила не один час.
Например, издание РИА Мелитополь написало, что в населенном пункте, расположенном в 80 км от временно оккупированного Мелитополя, произошел взрыв на элеваторе, который российские военные превратили в склад БК.
Позже спикер командования Воздушных сил Украины Юрий Игнат в эфире телемарафона подтвердил факт уничтожения склада боеприпасов российских оккупантов в пгт Рыково. По его словам, командующий Воздушными силами Украины уже поблагодарил "ребят за хорошую работу".
"Вы видели горящие склады боеприпасов. Меньше боеприпасов – больше огня", — сказал Игнат.
Ранее в социальных сетях появилось сообщение о том, что Россия разместила комплекс "Бал" в Крыму. Береговой комплекс с противокорабельной ракетой Х-35 заметили на подъезде к Севастополю.
Согласно сводке Генштаба ВСУ от 17 июня, ВС РФ наступали на пяти направлениях, но безуспешно. В ведомстве утверждали, что россияне пытались продвинуться на Купянском, Лиманском, Марьинском, Авдеевском и Шахтерском направлениях.