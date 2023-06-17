Россия разместила комплекс "Бал" в Крыму, – соцсети (фото)

Береговой комплекс с противокорабельной ракетой Х-35 заметили на подъезде к Севастополю. Вероятно, россияне так компенсируют недостаток боеприпасов к ЗРК.

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Российские оккупанты разместили береговой мобильный комплекс "Бал" с противокорабельной ракетой Х-35 во временно оккупированном Крыму. Об этом сообщили 17 июня крымские паблики.

"На подъезде к Севастополю сегодня замечена пусковая установка комплекса "Бал". Наши люди проследили за ней дальше. "Бал" — береговой ракетный комплекс с противокорабельной ракетой Х-35", — сказано в одном из сообщений.

Пусковую установку комплекса "Бал" заметили на подъезде к Севастополю Фото: Telegram

В американском Институте изучения войны указывали, что ВС РФ переместили в Брянскую область дивизион комплекса "Бал", чтобы компенсировать недостаток боеприпасов.

Армия РФ, по данным специалистов, давно перепрофилирует разные ракетные системы, в том числе и ЗРК С-300 для ударов по наземным целям.

"Вероятно, поэтому они развернули систему береговой обороны в области, не имеющей выхода к морю", — заметили аналитики.

Напомним, что ракетные комплексы "Бал" нужны для защиты береговых объектов от атак с моря. С помощью них можно предотвратить высадку морского десанта.

Фокус также писал, что после переброски комплексов "Бал" вырастет угроза нанесения ударов ракетами Х-35. Их дальность полета угрожает Житомирской, Киевской, Полтавской, Черкасской, Черниговской, Сумской и Харьковской областям.