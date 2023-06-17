Росія розмістила комплекс "Бал" у Криму, – соцмережі (фото)

Береговий комплекс із протикорабельною ракетою Х-35 помітили на під'їзді до Севастополя. Ймовірно, росіяни так компенсують нестачу боєприпасів до ЗРК.

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Російські окупанти розмістили береговий мобільний комплекс "Бал" із протикорабельною ракетою Х-35 у тимчасово окупованому Криму. Про це повідомили 17 червня кримські паблики.

"На під'їзді до Севастополя сьогодні помічено пускову установку комплексу "Бал". Наші люди простежили за нею далі. "Бал" — береговий ракетний комплекс із протикорабельною ракетою Х-35", — сказано в одному з повідомлень.

Пускову установку комплексу "Бал" помітили на під'їзді до Севастополя Фото: Telegram

В американському Інституті вивчення війни вказували, що ЗС РФ перемістили до Брянської області дивізіон комплексу "Бал", щоб компенсувати нестачу боєприпасів.

Армія РФ, за даними фахівців, давно перепрофілює різні ракетні системи, у тому числі й ЗРК С-300 для ударів по наземних цілях.

"Ймовірно, тому вони розгорнули систему берегової оборони в області, яка не має виходу до моря", – зауважили аналітики.

Нагадаємо, що ракетні комплекси "Бал" потрібні для захисту берегових об'єктів від атак з моря. За допомогою них можна запобігти висадженню морського десанту.

Фокус також писав, що після перекидання комплексів "Бал" зросте загроза завдання ударів ракетами Х-35. Їхня дальність польоту загрожує Житомирській, Київській, Полтавській, Черкаській, Чернігівській, Сумській та Харківській областям.