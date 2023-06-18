Детонували не одну годину: під Генічеськом на Херсонщині горіли великі склади ЗС РФ (відео)
Рано-вранці 18 червня у смт Рикове Херсонської області пролунали потужні вибухи. У Повітряних силах заявили про влучання по складах із боєприпасами РФ. У ЗМІ писали, що детонація відбувалася не одну годину.
У неділю, 18 червня, приблизно о 4-й ранку на складі боєприпасів у тимчасово окупованому смт Рикове (до 2016 року населений пункт називався Партизани) Генічеського району Херсонської області пролунала серія вибухів.
Одним із відео поділився командувач Повітряних сил України Микола Олещук, зазначивши "хорошу роботу хлопців". У ЗМІ пишуть, що "приліт" був по великому складу ЗС РФ і детонація відбувалася не одну годину.
Наприклад, видання РІА Мелітополь написало, що у населеному пункті, розташованому за 80 км від тимчасово окупованого Мелітополя, стався вибух на елеваторі, який російські військові перетворили на склад БК.
Пізніше речник командування Повітряних сил України Юрій Ігнат в ефірі телемарафону підтвердив факт знищення складу боєприпасів російських окупантів у смт Рикове. За його словами, командувач Повітряних сил України вже подякував "хлопцям за хорошу роботу".
"Ви бачили спалювання складів боєприпасів. Менше боєприпасів – більше вогню", — сказав Ігнат.
Раніше в соціальних мережах з'явилося повідомлення про те, що Росія розмістила комплекс "Бал" у Криму. Береговий комплекс із протикорабельною ракетою Х-35 помітили на під'їзді до Севастополя.
Згідно з зведенням Генштабу ЗСУ від 17 червня, ЗС РФ наступали на п'яти напрямках, але безуспішно. У відомстві стверджували, що росіяни намагалися просунутися на Куп'янському, Лиманському, Мар'їнському, Авдіївському та Шахтарському напрямках.