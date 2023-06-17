ЗСУ відбили всі атаки: ЗС РФ наступала на п'яти напрямках, але без успіху, — Генштаб

У Генштабі ЗСУ заявили, що росіяни наступали на Куп'янському, Лиманському, Мар'їнському, Авдіївському, Шахтарському напрямках.

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У Генштабі ЗСУ заявили, що російські окупанти проводили наступальні дії на п'яти напрямках, проте успіхів не мали. Про це йдеться у вечірньому зведенні за 17 червня у Facebook.

Повідомляється, що у Куп'янському напрямку ворог проводив наступальні дії у напрямку Новоселівської Луганської області та Берестового Харківської області. Усі атаки були відбиті українськими захисниками.

Також у склепінні йдеться, що на Лиманському напрямі росіяни також робили наступальні дії, проте без успіху. Крім цього, росіяни намагалися наступати на Авдіївському напрямку в районах самої Авдіївки та Степового. ЗСУ відбили всі атаки.

Це ж, як повідомляється, стосується і Мар'їнського та Шахтарського (у напрямку Новомихайлівки та Водяного Донецької області) напрямків. На жодному з них росіяни не мали успіхів.

Щодо інших напрямків, то на Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без істотних змін. На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних з Україною районах. На Бахмутському напрямку росіяни вели артилерійські обстріли, внаслідок чого постраждали низка населених пунктів. А у Запорізькому та Херсонському напрямках противник продовжує вести оборонні дії.

Також нагадаємо, що 17 червня в ОК "Південь" повідомили про ризик використання техногенного шантажу Росією. Окупанти "доведені до певної міри розпачу і можуть використовувати вибухові команди, щоби створювати техногенні катастрофи".

Ще повідомлялося, що 17 червня росіяни обстріляли Костянтинівку. Внаслідок ворожої атаки пошкоджено 11 житлових будинків, гараж, автомобіль, газопровід та електромережі. За даними слідства, атака окупантів на Костянтинівку сталася близько 10:20.