Контрнаступление Украины: ВСУ добиваются локальных успехов, но могут остановиться, — ISW

По данным военных исследователей, основные усилия по контрнаступлению Украина пока еще не предприняла. А операционные паузы — обычное явление при крупных военных операциях.

Украинские силы могут на время приостановить контрнаступательную операцию и провести переоценку текущей тактики для будущих атак. Об этом сообщает "Институт исследования войны" в сводке от 18 июня.

Руководитель эстонского разведцентра полковник Марго Гросберг 16 июня заявил, что в ближайшую неделю наступление Украины не ожидается.

По информации издания The Wall Street Journal за 17 июня, украинское контрнаступление большей частью остановилось для пересмотра дальнейшей тактики.

Эти данные согласуются недавними оценками ISW относительно масштабов и подходов локальных контратак Украины на юге и востоке. ISW прежде сообщали, что ВСУ пока не пускали в ход основную часть имеющихся сил. Основные усилия по контрнаступлению пока еще не были предприняты. Операционные паузы, напомнили военные исследователи, — обычное явление для крупных наступательных операциях. Текущая остановка еще не означает, что контрнаступление ВСУ закончилось.

Контрнаступление ВСУ: локальные успехи

Между тем, в сводке ISW говорится, что Силы обороны 18 июня проводили наступательные операции минимум на четырех участках фронта и добились некоторых успехов.

Геолокационные кадры подтвердили ограниченное продвижение ВСУ в районе 30 км к югу от Кременной. Руководитель Авдеевской городской военно-гражданской администрации Виталий Барабаш сообщил, что за последние две недели ВСУ продвинулись более чем на километр в районе города Донецка. Российские источники утверждали, что контрнаступление Украины идет к югу, юго-западу и юго-востоку от Великой Новоселки на границе Донецкой и Запорожской областей, что принесло локальные успехи.

ВСУ продолжали контрнаступление операции на западе Запорожской области, геолоцированные данные показали, что ВСУ вошли в западную часть населенного пункта Пятихатки, который находится в 41 км от Запорожья.

Официальный представитель украинской Таврической группы войск капитан Валерий Шершень заявил, что российские силы продолжают контратаки на западе Донецкой и Запорожской областей, и что у украинских сил "много работы".

Мэр Мелитополя Иван Федоров сообщил, что российские войска продолжили переброску личного состава и тяжелой бронетехники из района Новой Каховки и Каховки на запад Херсонской и Запорожской областей.

Напомним, что в районе Запорожья Россия потеряла замкомандира батальона и примерно 300 военных.

Также появилась информация о том, что в оккупированном Крыму прогремели взрывы и была слышна стрельба. Оккупационные власти подняли в небо вертолеты.