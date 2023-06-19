В Крыму сообщили о взрывах и стрельбе: в небо подняли вертолеты, — СМИ (видео)

На севере оккупированного полуострова слышали пулеметные очереди. По словам очевидцев, на место происшествия приехали полицейские, которые якобы просили военных прекратить стрельбу. Представители оккупационных властей пока не комментировали случившееся.

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На территории северной части временно оккупированного Крыма были слышны серия взрывов и звуки выстрелов из пулеметов. Об этом в ночь на 19 июня сообщил местный Telegram-канал "Крымский ветер".

Сообщается, что в Красноперекопске было слышно несколько громких взрывов, а вскоре после этого были замечены четыре вертолета, люди слышали звук стрельбы из пулеметов.

Кроме того, звуки выстрелов были слышны в Ишуни и Танковом, однако точное местоположение стрельбы пока не определено. Свидетели отмечают, что вертолет около 15 минут кружил над Красноперекопском в районе Северо-Крымского канала, после чего улетел в направлении Раздольного.

Позже жители оккупированного полуострова сообщили, что на место, где слышали выстрелы, приехали полицейские, которые просили военных прекратить стрельбу.

Напомним, 17 июня благодаря спутниковым снимкам Planet Labs стало известно, что российская армия построила многочисленные линии обороны от админграницы с Украиной до оккупированного Джанкоя.

Напомним также, что 17 июня экс-командующий Сухопутных сил США в Европе Бен Ходжес заявил о скором освобождении Крыма. Однако по его словам, в ближайшие несколько дней ВСУ понесут большие потери.

Ранее, 2 июня, министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что Украина сможет вернуть Крым уже в 2023 году. По словам чиновника, это возможно в том случае, если ВС РФ столкнется с дефицитом техники