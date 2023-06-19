Наступление ВСУ на юге и под Бахмутом: ВС РФ потеряли более 4,6 тысяч убитыми и ранеными, – Маляр

Только за сутки, по подсчетам журналистов, Силы обороны вернули территорию как половина Бахмута. В Минобороны, в свою очередь, подтверждают, что ВСУ освободили на Бердянском и Мелитопольском направлениях 8 населенных пунктов.

Украинские военные на прошлой неделе продвигались на Бахмутском направлении, российские оккупанты прилагали много усилий для остановки наступления. Об этом написала в Telegram 19 июня заместитель министра обороны Украины Анна Маляр.

ВС РФ перебрасывали дополнительные подразделения и увеличили количество обстрелов на Бахмутском направлении.

"Общая интенсивность боев на этом направлении на прошлой неделе снизилась – произошло 41 боестолкновение, ВСУ продвинулись в глубину противника на нескольких участках", — указала Маляр.

Замминистра рассказала, что на прошлой неделе вражеская армия наступала на Лимано-Купянском, Авдеевском и Марьинском направлениях.

"Ни одного метра земли на этих направлениях мы не потеряли благодаря профессионализму и мужеству наших бойцов. За прошедшую неделю на востоке противник совершил более 5,8 тысяч обстрелов и использовал более 277 тысяч боеприпасов", — подсчитала чиновник.

ВСУ за день вернули территорию размером как половина Бахмута

Издание "Агентство" подсчитало, что с 16 по 17 июня ВСУ отвоевали территорию площадью 24,3 квадратных километра. Это больше, чем половина площади Бахмута (41,6 кв. км).

ВСУ с 10 июня освободили суммарно 44,6 квадратных километров в Донецкой области между селами Нескучное и Новодонецкое. Российские военкоры также подтвердили успешные действия армии Украины на данном участке, но пишут, что это обходилось "ценой высоких потерь".

С 16 по 17 июня ВСУ отвоевали территорию площадью 24,3 квадратных километра. Карта DeepState

Аналитики DeepState в отчете от 19 июня указывали, что ВСУ продвинулись в районе Бахмута до 1,2 километров. Активные бои идут на востоке и северо-востоке от Клещеевки.

Успехи ВСУ в наступлении на юге

По данным Анны Маляр, на юге ВСУ вели наступление по нескольким направлениям в течение прошлой недели. Подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны Таврического направления выполнили 10 125 огневых задач.

Украинская оперативно-стратегическая группировка войск "Таврия", по ее данным, за две недели наступления на Бердянском и Мелитопольском направлениях освободила 8 населенных пунктов: Новодаровка, Левадное, Сторожевое, Макаровку, Благодатное, Лобковое, Нескучное и Пятихатки.

ВСУ на Таврическом направлении продвинулись в глубину противника до 7 км и освободили 113 квадратных километров территории.

"Активная работа сил обороны таврического направления продолжается. За прошедшую неделю враг нес существенные потери — на прошлой неделе на всех направлениях они составили более 4,6 тысяч убитыми и ранеными. В плен попали более 80 бойцов агрессора", — заметила Маляр.

Силы обороны Украины уничтожили более 400 единиц вражеской техники и вооружения, в том числе вертолеты, танки, гаубицы, противотанковый ракетный комплекс и прочее.

Напомним, что спутники заметили линии обороны армии России от админграницы с Украиной до Джанкоя. Военные эксперты предполагают, что так оккупанты готовятся к наступлению ВСУ.

А 16 июня военным из 3-й отдельной штурмовой бригады удалось выбить оккупантов из лесополосы возле Бахмута.