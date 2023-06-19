Хотел сорвать контрнаступление: СБУ задержала сотрудника "Укрзализныци" (фото, видео)

По информации спецслужбы, мужчина сотрудничал с россиянами с начала этого года. Пользуясь положением, он фиксировал на камеру все передвижения техники ВСУ.

Служба безопасности Украины задержала агента Российской Федерации, который хотел сорвать украинское контрнаступление при помощи подрыва железной дороги в Днепропетровской области. Об этом сообщает пресс-служба ведомства 19 июня.

Сотрудники контрразведки провели спецоперацию, которая состояла из нескольких этапов. Проходила она в прифронтовых населенных пунктах Днепропетровской области и принесла положительный результат.

Спецслужбе удалось разоблачить агента ГРУ и им оказался сотрудник местной станции "Укрзализныци". С начала 2023 года он сотрудничал с кадровым сотрудником российской разведки и выполнял задания.

"Предатель собирал информацию о железнодорожных маршрутах перевозки и местах разгрузки иностранной военной техники ВСУ, задействованной в контрнаступательных операциях украинских войск. Кроме того, вражеский агент фиксировал координаты железнодорожных станций и мостов, по которым идет передислокация тяжелого вооружения и боеприпасов Сил обороны", — говорится в сообщении.

СБУ разоблачила агента РФ, который планировал диверсию в Днепропетровской области Фото: СБУ СБУ разоблачила агента РФ, который планировал диверсию в Днепропетровской области Фото: СБУ СБУ разоблачила агента РФ, который планировал диверсию в Днепропетровской области Фото: СБУ СБУ разоблачила агента РФ, который планировал диверсию в Днепропетровской области Фото: СБУ

Для выполнения заданий противника от тщательно снимал все на собственный телефон, после чего сведения передавал россиянам. Эта информация противнику нужна была для того, чтобы наносить удары по области.

Среди заданий также был "вариант диверсии" на объектах "Укрзализныци" при помощи завербованного мужчины, но план провалился.

"Агрессор планировал сорвать поставки горючего, оружия и боеприпасов для ВСУ на юго-восточном фронте. Впрочем, сотрудники СБУ своевременно уличили российского агента, задокументировали его преступные действия и задержали", — продолжили в СБУ.

Во время обыска у него дома нашли гранаты Ф-1 и РГД-5, карабин, большое количество патронов к стрелковому оружию, дымовые шашки.

Ему грозит пожизненный срок за решеткой.

Напомним, 14 июня сообщалось, что СБУ разоблачила компанию, которая сотрудничала с "Росатомом". По информации ведомства, была разработана специальная схема, при помощи которой товар переоформляли на других получателей. Подозреваемым грозит 12 лет тюрьмы.