Все хотят Leopard – Италия вслед за Чехией и Норвегией присматривается к немецким танкам

Итальянская армия имеет вооруженные танки C1 Ariete собственного производства. Поэтому, если они приобретут немецкие танки, то это будет еще одним шагом стратегического партнерства двух стран, считают журналисты.

Итальянское правительство ведет переговоры с Германией о возможном приобретении танков Leopard 2A7 или Leopard 2A8. Об этом сообщает оборонный журнал Rivista Italiana Difesa.

Если переговоры завершатся успешно, то соглашение будет подписано с новой компанией KNDS, которая образовалась в результате слияния немецкой Krauss-Maffei Wegmann и французской Nexters Systems. Предварительно Минобороны Италии хочет закупить не менее 125 новых танков для замены отечественных танков C1 Ariete. На это планируется выделить 4-6 миллиардов евро.

В издании утверждают, что переговоры можно назвать продвигающимися. Несмотря на значительную стоимость контракта, условие может укрепить стратегический альянс между Италией и Германией. При этом, правительства двух стран рассматривают возможность того, чтобы танки не просто локализовали, а чтобы Германия со своей стороны приобрела вооружение итальянского производства. Например, итальянские ударные вертолеты AW-249 или ПРО SAMP/T, которую производят вместе с Францией.

Известно, что в настоящее время на вооружении Италии есть только танки собственного производства C1 Ariete. С 2022 года в Италии было принято решение модернизировать 125 танков на общую стоимость 848 млн евро. Если Италия пойдет на замену собственных танков на немецкие, это будет очередной победой для производителя Leopard 2, считают журналисты.

Напомним, 14 июня Минобороны Норвегии объявило о приобретении 54 танков Leopard 2A8 NOR – специальной версии для норвежской армии.

27 мая KMW впервые показала на выставке вооружений новейший танк Leopard 2A8.