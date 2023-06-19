Секретные технологии США: в РФ заявили об атаках малярийных комаров в Украине (видео)

По словам начальника войск РХБЗ Игоря Кириллова, у Штатов якобы готов патент на дрон, который будет сбрасывать комаров. При укусе насекомые должны заражать ВС РФ опасными болезнями.

В США готовят малярийных комаров, чтобы сбрасывать их беспилотниками на позиции российских оккупантов в Украине. Об этом сказал на брифинге 19 июня начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Игорь Кириллов.

Российские специалисты, по его оценкам, выявили увеличение количества американских военных биолабораторий. Проводимые в них исследования могут создать искусственные очаги особо опасных инфекционных болезней.

Далее Кириллов показал якобы патент на беспилотный летательный аппарат для распространения малярийных комаров.

"Проводимые в США исследования переносчиков носят выраженный военно-прикладной характер. О высоком техническом уровне готовности США к применению инфицированных переносчиков свидетельствует патент на БПЛА, предназначенный для распространения в воздухе зараженных комаров", — заявил Кириллов.

По словам военного, аппарат будет доставлять контейнер с комарами в заданный район и освобождать их. А при укусе комары заразят захватчиков малярией.

"Подобный способ заражения противника дал бы значительный военный эффект", — заключил начальник войск РХБЗ.

Напомним, что постпред РФ при ООН Василий Небензя рассказывал о "боевых комарах" в октябре прошлого года на заседании Совета безопасности ООН. По его словам, США якобы запатентовали дрон для их распространения.

Министр обороны Украины Алексей Резников в ответ на высказывания Небензи 8 ноября 2022 года объявил о "частичной мобилизации" в Украине 300 тысяч комаров.