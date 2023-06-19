Выстрелил в своих же: командир РФ расстрелял технику и автомобили сослуживцев (видео)

Командир пытался брать с волонтеров деньги за поставляемую гуманитарную помощь. Однако в процессе дележа возник конфликт, в ходе которого российский офицер решил выпустить несколько автоматных очередей по транспорту оккупантов.

Один из командиров армии РФ расстрелял технику и автомобили сослуживцев из-за гуманитарной помощи, которую передавали из России. Об этом сообщил пропагандистский канал "Солдатская правда #КРП".

По данным источника, российских военных пропагандистов разгорается громкий скандал — командир 103 мотострелкового полка ВС РФ Кутаев приехал в военную часть и расстрелял технику и автомобили сослуживцев из-за гуманитарной помощи, которую передавали из России.

Российский военный на видео снял последствия расстрела — автомобили и квадроциклы оккупантов прошиты насквозь. Пробиты бензобаки, тормозные колодки и внутренности машин, которые полностью выведены из строя.

До конца причина поведения российского командира неизвестна, однако пропагандистские каналы утверждают, что офицер пытался брать с волонтеров деньги за поставляемую гуманитарную помощь, взяв финансовые потоки под контроль. Однако в процессе дележа возник конфликт, в ходе которого российский офицер решил, выпустив несколько автоматных очередей по транспорту оккупантов.

Напомним, что российские оккупанты 17 июня выстрелили из противотанковой установки по гражданскому автомобилю в Харьковской области. По предварительным данным, в автомобиле находились 4 человека, погибших на месте.

Кроме того, танкист ВСУ поведал, как угнал у россиян Т-90. Оккупанты ушли мародерствовать и оставили свой танк без присмотра посреди села в Донецкой области.