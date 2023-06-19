Россияне потеряли две роты: ВСУ продвинулись на Таврическом направлении, — Тарнавский

По словам командующего оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александра Тарнавского, россияне потеряли не только живую силу, но и большое количество техники — почти 50 единиц.

На Таврическом направлении Силы обороны Украины достигают успехов и заметного прогресса благодаря успешным штурмовым операциям. Об этом в понедельник, 19 июля, сообщил Александр Тарнавский, командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия".

По его словам, подразделения ракетных войск и артиллерии выполнили 1298 огневых задач в течение суток.

За последние 24 часа были нанесены значительные потери противнику, включая более двух рот вражеских солдат, погибших и раненых.

"Также было уничтожено и повреждено 47 единиц военной техники противника, включая 3 танка, 9 БМП, 2 БПЛА "Орлан-10", 2 БПЛА Zala, БПЛА Supercam, 4 самоходные артиллерийские установки 2С3 "Акация", БМ-21 "Град", 2 гаубицы 2А65 "Мста-Б", 2 гаубицы 2С19 "Мста-С", зенитный ракетный комплекс "С-300", зенитный ракетный комплекс "Бук", РЭБ "Поле-21", — говорится в сообщении командующего.

Тарнавский также добавил, что украинские защитники уничтожили 6 складов с боеприпасами врага.

Напомним, аналитики DeepState в отчете от 19 июня указывали, что ВСУ продвинулись в районе Бахмута до 1,2 километров. Активные бои идут на востоке и северо-востоке от Клещиевки.

Ранее, 18 июня, стало известно, что на Запорожском направлении погиб заместитель командира батальона "Шторм.Осетия" Айвенго Техов. Он вместе с подчиненными, которых было около 300 человек, попал в окружение в населенном пункте Пятихатки.

Днем ранее, 17 июня, украинские защитники показали, как освободили село Новодаровка Запорожской области. Оккупанты заминировали подходы к ранее оккупированному селу, но украинские военные смогли прорваться и выбить противника.