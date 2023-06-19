Россия в обход санкций покупает снайперские патроны американского производства, — Politico

Эксперты заметили американские патроны, которые используются для винтовки Orsis T-5000, у российских военных.

Российская организация "Промтехнология", которая специализируется на производстве винтовок модели Orsis T-5000, и другая российская фирма "Тетис", находящаяся в санкционном списке, закупили значительные партии патронов производства американской компании Hornady. Об этом говорится в издании Politico.

В видеоролике, созданном членами частной военной компании "Вагнер", были замечены американские патроны, которые использовались с винтовкой Orsis T-5000.

"Боеприпасы Hornady или их компоненты находятся в свободном доступе в России вместе с другим высококлассным иностранным военным снаряжением", — пишет издание.

По данным, предоставленным журналистами, удалось документально подтвердить информацию о поставках указанного оборудования. Издание отмечает, что информация о закупках этих товаров фактически доступна на публичных ресурсах в Интернете, и любой пользователь с доступом к российской сети и знанием международных кодов таможенной классификации может обнаружить детали сделок, включая импортеров, поставщиков и описания товаров.

В "декларации о соответствии", поданной в государственный реестр России от 12 августа 2022 года, "Промтехнология" заявила, что планирует закупить партию из 102 200 свинцовых шаров Hornady для сборки "охотничьих патронов", используемых в "гражданском оружии с нарезным стволом" . Характеристики – шары калибра 338 Lapua Magnum весом 285 гран – соответствуют характеристикам продукта из каталога Hornady.

Имеется также информация о второй декларации с той же датой, относящейся к партии "гильз без крышки для сбора патронов для гражданского огнестрельного оружия". Эти гильзы изготовлены компанией Hornady и имеют ту же спецификацию — 338 Lapua Magnum.

Стив Горнади, генеральный директор Hornady, отрицал продажу боеприпасов России во время войны.

"Как только Россия вторглась в Украину, мы закончили", — сказал Горнади во время короткого телефонного разговора журналистам.

Вначале Горнади отказался комментировать, когда журналисты заявили о наличии доказательств поставок патронов в Российскую Федерацию. Однако, впоследствии компания запросила, чтобы документы были отправлены по факсу или курьером. После получения документов Hornady повторил свои возражения по этому вопросу.

"Мы категорически не экспортируем ничего в Россию и не имеем разрешения на экспорт в Россию с 2014 года. Мы не поддерживаем любую продажу нашего продукта любому российскому сукиному сыну, и если мы сможем узнать, как они приобрели это, если это действительно да, мы предпримем все доступные меры, чтобы остановить это", — сказал Горнади.

Горнади добавил, что связался с властями США после запроса Politico. Он отметил, что действующее законодательство США требует, чтобы клиенты должны получить разрешение Министерства торговли на реэкспорт товаров, произведенных в Соединенных Штатах.

"Насколько нам известно, ни один из наших клиентов не нарушает этот закон", – сказал он.

Владелец ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин в ответ журналистам Politico отметил, что у них "большое количество оставшейся от украинской армии амуниции НАТО".

Российская компания "Промтехнология" отказалась комментировать таможенные декларации относительно импорта боеприпасов. Они подчеркнули, что не имеют никаких связей с Hornady и обладают производственными мощностями для производства собственных боеприпасов. В комментарии, опубликованном в Politico, компания отметила, что винтовка Orsis и производимые ими боеприпасы предназначены для "охотничьих и спортивных" целей, и они легально доступны на гражданском рынке.

Напомним, что производитель ударных беспилотников "Ланцет", которые используются Кремлем в войне против Украины, продолжает импортировать западные комплектующие.

15 мая в Белом доме заявили, что санкции против России существенно ограничивают деятельность ВПК РФ и постепенно разрушают ее экономику. В США считают, что если экономика РФ не была полностью разрушена за последний год, она все же существенно пострадала. Это подвигло кремлевское руководство к чрезмерным финансовым затратам, в частности с целью укрепления рубля, однако такие радикальные меры не могут действовать длительное время.