Российское ядерное оружие в Беларуси размещено без временных ограничений, — МИД РФ

Размещения ядерного оружия на территории Беларуси является "вынужденной мерой", заявил российский дипломат Алексей Полищук. Его возвращение на территорию РФ возможно только в случае аналогичных шагов со стороны США в Европе.

Размещения российского тактического ядерного оружия на территории Беларуси не будет иметь временных ограничений. В текущей геополитической ситуации возвращение ядерного оружия обратно в РФ возможно тогда, когда США и страны НАТО откажутся от курса "подрыва безопасности и суверенитета России" и Беларуси. Об этом заявил директор второго департамента стран СНГ МИД РФ Алексей Полищук 19 июня в интервью агентству ТАСС.

"Что касается возможных временных рамок нахождения российского ТЯО на территории Белоруссии, то каких-либо ограничений на этот счет российско-белорусские договоренности не предполагают", — сказал Полищук.

По его словам, возврат тактического ЯО на территорию России возможен в случае если США полностью уберут аналогичное вооружение с территории Европы с последующей ликвидации всей соответствующей инфраструктуры.

"В нынешней геополитической ситуации основными условиями гипотетического возвращения ТЯО в Россию могли бы стать отказ США и НАТО от курса на подрыв безопасности и суверенитета России и Белоруссии", — заявил дипломат.

Полищук добавил, что размещения ядерного оружия на территории соседней страны является "вынужденной мерой" в условиях проведения агрессивной политики НАТО и с учетом деструктивной практики совместных ядерных миссий.

"Открытая поддержка западниками киевского режима и нежелание принимать во внимание законные требования нашей страны в сфере безопасности явились триггером подобного ответного шага Москвы и Минска", — подчеркнул российский дипломат.

В заключение Полищук акцентировал на том, что действия Кремля в этом вопросе "не противоречит международным правовым обязательствам", в частности договоренности о нераспространении ЯО, так как контроль за ядерным вооружением остается за Россией.

Напомним, президент России Владимир Путин 15 июня заявил, что Россия может применить против Украины ядерное оружие в случая угрозы существования России. По его словам, РФ производит данный вид вооружений, чтобы "защитить себя в самом широком смысле".

Военный аналитик Роман Комыза на страницах Фокуса дал оценку действиям Кремля относительно размещения в Беларуси российского тактического ЯО. По его словам, на самом деле Беларусь не получала ядерное оружие, поскольку речь идет о его размещении на территории этой страны с полным контролем со стороны Москвы.