Не приносит денег и отнимает время: авторы проекта Oryx решили его закрыть (фото)

Аналитический ресурс Oryx ведут Стейн Митцер и Йост Олиманс, бывшие сотрудники Bellingcat. Они надеялись создать прибыльный аналитический проект, но этого так и не произошло.

Представители нидерландского проекта военной аналитики Oryx, который собирает данные в открытом доступе, объявили о его закрытии с 1 октября. Об этом сообщается в Twitter Oryx.

"Обращаюсь ко всем! Сим хочу уведомить, что закрываю Oryx с 1 октября. Изначально 10 лет назад я запустил Oryx как блог, от скуки. Но и не предполагал, что он вырастет в проект, который будет отнимать все мое время. Все мы работаем над статьями и списками в свободное время. Это не наше текущее место работы. И нам не платят. И хотя я надеялся, что однажды, проект станет полноценной работой, этого так и не случилось. Oryx меня больше не радует, продолжая его вести, я не смогу найти свое место в жизни.

Всего хорошего", — написал автор публикации.

Публикация авторов "Орикс

"Орикс" был создан в 2013 году и поначалу публиковал данные о конфликте в Сирии, позже — в Нагорном Карабахе. Его ведут Стейн Митцер и Йост Олиманс, бывшие сотрудники Bellingcat.

Напомним, что 31 мая ISW написал, что Минобороны РФ делает ложные и абсурдные заявления о своих успехах и завышает потери Украины. Oryx же приводил данные об огромных российских потерях.

19 июня сообщалось, что россияне потеряли две роты, а ВСУ продвинулись на Таврическом направлении. Командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский объяснил, что россияне потеряли не только живую силу, но и множество техники — до 50 единиц.