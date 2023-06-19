Силы обороны Украины продвинулись по двум направлениям, — DeepState
Изменения зафиксированы на Бахмутском и Таврическом направлениях. На одном из них Силам обороны удалось продвинуться на глубину 7 км.
Последние обновления, которые были внесены на интерактивную карту DeepState, свидетельствуют об успешном контрнаступлении украинских военных в двух направлениях — Запорожском и Бахмутском. Соответствующие изменения показаны на карте.
На карту внесли уже деоккупированное село Пятихатки в Запорожской области. В общей сложности на таврическом направлении защитники продвинулись на глубину 7 км.
Более того, защитники отбросили захватчиков с высоты возле Орехово-Василовки в Бахмутском районе Донецкой области.
Напомним, украинские военные на прошлой неделе продвигались на Бахмутском направлении, российские оккупанты прилагали много усилий для остановки наступления. ВС РФ перебрасывали дополнительные подразделения и увеличили количество обстрелов на Бахмутском направлении.
Аналитики DeepState в отчете от 19 июня указывали, что ВСУ продвинулись в районе Бахмута до 1,2 километров. Активные бои идут на востоке и северо-востоке от Клещеевки.
А 16 июня военным из 3-й отдельной штурмовой бригады удалось выбить оккупантов из лесополосы возле Бахмута. Воины 3-й отдельной штурмовой бригады использовали стрелковое оружие и зачистили местность. Также бойцы использовали БМП американского производства для поддержки.