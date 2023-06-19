Войска РФ под давлением: украинские диверсанты успешно действуют в глубоком тылу, — Bild

Украинские силы способны проводить операции в регионах, находящихся под контролем России, вдали от линии фронта.

После анализа хода боевых действий в Украине, Министерство обороны Германии отметило, что украинские военные предпринимают диверсионные операции за линией фронта в попытке ослабить российскую армию. Отчет немецкого оборонного ведомства есть в распоряжении Bild.

В соответствии с отчетом, проукраинские диверсионные группы нарушили основное железнодорожное сообщение на оккупированной российскими войсками территории Запорожской области.

Также, по данным источника, диверсионные группы также атаковали железнодорожную инфраструктуру на оккупированном полуострове Крым. Это событие подтверждает, что украинские силы все еще способны проводить операции в регионах, находящихся под контролем России, вдали от линии фронта.

Немецкое министерство также анализирует подрыв аммиакопровода в Харьковской области в начале июня.

В отчете говорится, что "нельзя исключать причастность Украины к разрушению аммиакопровода".

В документе также проведен анализ последних контрнаступательных операций, проведенных Украиной.

Согласно отчету немецкого Министерства обороны, российские оккупационные войска обороняют фронт, используя свои силы и ресурсы с подготовленных позиций. Вместе с тем, российская армия все больше полагается на воздушные, ракетные и беспилотные атаки в своей стратегии. Эти атаки направлены на нанесение ударов по украинским силам и нанесение им потерь.

В районе города Бахмут российские войска находятся под давлением, отмечают в немецком ведомстве. Кроме того, армия РФ "вероятно, больше не контролирует всю территорию города".

Напомним, что на территорию населенного пункта Сушаны, Брянской области РФ, 27 мая проникла диверсионно-разведывательная группа.

Кроме того, 6 июня министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что Украина имеет право наносить удары по территории России. Писториус отметил, что с украинской стороны не поступали сигналы о том, что ВСУ используют немецкой вооружение для атак по территории РФ.