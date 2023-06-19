Надеяться, что куда-нибудь попадет: что не так с российскими самодельными РСЗО, – Forbes

Установка блока неуправляемых ракет на наземную технику в издании назвали "удивительным решением". Авиация имеет баллистические компьютеры, чтобы вычислить под каким углом атаковать, а на наземной технике такого нет.

В РФ установили на БТР-80 32 ракетных блока с неуправляемыми авиационными ракетами. Однако эффективность такого решения вызывает вопросы. Об этом сообщает Forbes.

БТР-80 с пусковыми установками НАР назвали "удивительным", потому что обычно такие пусковые ставят на ударные вертолеты или самолеты. Удивителен он тем, что на авиацию НАР есть смысл устанавливать, потому что на них есть баллистические компьютеры, которые помогают вычислить правильный угол для стрельбы. Вряд ли в РФ кто-то задумывается над тем, чтобы помочь экипажам прицелиться. Поэтому оккупанты надеются, что им просто повезет во время стрельбы на небольшие дистанции.

Ракеты С-5 весят около 5 кг, поэтому эффективность импровизированных систем будет низкой. Боеприпас имеет малую боевую часть и низкую точность. Тот факт, что в РФ все чаще используют самодельные машины, говорит о том, что у них растет дефицит специальной техники. С начала полномасштабной войны они теряют более 500 боевых машин в месяц. Ремонтируется и производится такая техника гораздо меньшими темпами. Поэтому, пока Кремль не может адаптироваться к нуждам войска, они все больше будут делать самодельники.

Автор также признает, что в Украине тоже производят подобные изделия, но она имеет надежные источники современной техники с Запада.

Напомним, 10 мая оператор Javelin заявил, что "мангалы" на российских танках им не помогают. ПЗРК его пробивает.

10 июня в СМИ показали, как в РФ продолжают кустарно "улучшать" бронетехнику.