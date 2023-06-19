Блинкен провел переговоры с Цзиньпином: Китай не будет отправлять оружие в РФ

По мнению госсекретаря США, сейчас стоит беспокоиться о частных китайских компаниях, которые могут помогать РФ "явно укреплять военный потенциал в Украине".

Лидер КНР Си Цзиньпин лично заверил госсекретаря США Энтони Блинкена в том, что Пекин не передает и не собирается передавать России оружие для ее войны против Украины. Об этом Энтони Блинкен рассказал в понедельник, 19 июня во время брифинга.

Госсекретарь США сейчас находится в Китае, где он провел личную официальную встречу с президентом Си Цзиньпином, где политики встретились для обсуждения дипломатических отношений между Вашингтоном и Пекином и убедиться, что эти отношения в будущем не перерастут в конфликт.

После переговоров с лидером Китая, Блинкен сообщил, что Цзиньпин убедил его в том, что не намерен поставлять в РФ оружие.

"Это не новость, что Китай говорил в последние недели и повторял не только нам, но и многим другим странам, что они не предоставляют и не будут предоставлять России летальную помощь для использования в Украине, и это важное обязательство и важная политика", — подчеркнул глава Государственного департамента США.

Однако, Блинкен отметил, что его не менее беспокоит факт возможности содействия в вопросах военной помощи России от китайских частных компаний, причем в некоторых случаях подобные поставки могут быть "явно направлены на укрепление военного потенциала России в Украине".

"Это вызывает беспокойство, и я указал на это нашим китайским коллегам и призвал их быть бдительными в этом вопросе", — добавил он.

Также по итогам встречи Блинкена с высокопоставленными китайскими чиновниками, было утверждено, что две страны "должны занять ответственное отношение к людям, истории и миру и обратить вспять нисходящую спираль отношений между США и Китаем".

Напомним, 15 июня председатель КНР Си Цзиньпин праздновал 70-летний юбилей. Президент России Владимир Путин направил председателю КНР Си Цзиньпину поздравительную телеграмму по случаю его дня рождения.

Также напомним, в конце марта 2023 года глава КНР Си Цзиньпин во время своего официального визита в Москву пригласил президента РФ Владимира Путина лично посетить Китай в этом году.