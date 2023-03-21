Си Цзиньпин пригласил Путина приехать в Китай в 2023 году

Во время встречи китайского лидера с премьером РФ были озвучены тезисы об усилении сотрудничества между странами в ближайшие годы. Политики отмечают, что санкции и турбулентность современных реалий не помешала добиться этого.

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Глава КНР Си Цзиньпин во время своего официального визита в Москву пригласил президента РФ Владимира Путина лично посетить Китай в этом году. Его слова передают росСМИ.

С 20 по 22 марта лидер Китая будет находиться в России с официальным визитом. В первый день он встретился с главой государства Владимиром Путиным, после чего они провели неформальные переговоры длительностью в 4 с половиной часа. О чем именно они говорили во время этой встречи — неизвестно, однако по информации от инсайдеров, война в Украине также обсуждалась и Путин не услышал то, что он желал.

Во вторник, 21 марта визит Си Цзиньпина продолжился и он впервые встретился лично с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным. Ранее это сделать не позволяла пандемия коронавируса.

В ходе переговоров председатель КНР сообщил, что ждет Владимира Путина с ответным визитом в Пекин уже в этом году вместе с Михаилом Мишустиным. А вот новому премьеру Госсовета КНР было поручено уделить приоритетное внимание развитию отношений между странами.

Кроме того, РФ стала первой страной, которую посетил Си Цзиньпин после своего переизбрания, ведь государства считают друг друга главными стратегическими партнерами.

"Несмотря на санкции и турбулентность на глобальных рынках, торгово-экономическое сотрудничество России и Китая развивается успешно. Москва искренне заинтересована в дальнейшем укреплении всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия с Пекином", — говорится в сообщении.

Уже завтра, 22 марта глава Китая вернется обратно домой, а вот когда начнется подготовка визита Владимира Путина — пока что неизвестно.

Напомним, 21 марта в ISW рассказали, готов ли Си Цзиньпин объединиться с Путиным против Запада. Аналитики отметили, что глава Китая придерживается более уравновешенной позиции, чем глава Кремля. Она заключается в "многополярном мировом порядке", но не против Запада.

Также в США прокомментировали визит Си Цзиньпина в РФ. Госсекретарь Энтони Блинкен отметил, что все призывы к прекращению огня, если речь не идет о выводе российских оккупантов с украинской территории, могут считаться ратификацией российской оккупации.