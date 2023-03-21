Сі Цзіньпін запросив Путіна приїхати до Китаю у 2023 році

Під час зустрічі китайського лідера з прем'єром РФ було озвучено тези про посилення співпраці між країнами найближчими роками. Політики зазначають, що санкції та турбулентність сучасних реалій не завадила досягти цього.

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Глава КНР Сі Цзіньпін під час свого офіційного візиту до Москви запросив президента РФ Володимира Путіна особисто відвідати Китай цього року. Його слова передають росЗМІ.

З 20 по 22 березня лідер Китаю перебуватиме у Росії з офіційним візитом. Першого дня він зустрівся з главою держави Володимиром Путіним, після чого вони провели неформальні переговори тривалістю о 4 з половиною години. Про що саме вони говорили під час цієї зустрічі — невідомо, проте, за інформацією від інсайдерів, війна в Україні також обговорювалася і Путін не почув те, що він бажав.

У вівторок, 21 березня, візит Сі Цзіньпіна продовжився і він вперше зустрівся особисто з прем'єр-міністром РФ Михайлом Мішустіним. Раніше це зробити не дозволяла пандемія коронавірусу.

Під час переговорів голова КНР повідомив, що чекає Володимира Путіна з візитом у відповідь до Пекіна вже цього року разом з Михайлом Мішустіним. А ось новому прем'єру Держради КНР було доручено приділити пріоритетну увагу розвитку відносин між країнами.

Крім того, РФ стала першою країною, яку відвідав Сі Цзіньпін після свого переобрання, адже держави вважають одна одну головними стратегічними партнерами.

"Незважаючи на санкції та турбулентність на глобальних ринках, торговельно-економічне співробітництво Росії та Китаю розвивається успішно. Москва щиро зацікавлена у подальшому зміцненні всеосяжного партнерства та стратегічної взаємодії з Пекіном", — йдеться у повідомленні.

Вже завтра, 22 березня, глава Китаю повернеться назад додому, а ось коли почнеться підготовка візиту Володимира Путіна — поки що невідомо.

Нагадаємо, 21 березня в ISW розповіли, чи готовий Сі Цзіньпін об'єднатися з Путіним проти Заходу. Аналітики зазначили, що глава Китаю дотримується більш урівноваженої позиції, ніж глава Кремля. Вона полягає у "багатополярному світовому порядку", але не проти Заходу.

Також у США прокоментували візит Сі Цзіньпіна до РФ. Держсекретар Ентоні Блінкен зазначив, що всі заклики до припинення вогню, якщо не йдеться про виведення російських окупантів з української території, можуть вважатися ратифікацією російської окупації.