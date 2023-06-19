Мобилизация в Украине: что делать, если вы пригодны к военной службе, но плохо себя чувствуете

Соответствующий справочник предусматривает два алгоритма действий в зависимости от тяжести заболевания.

В Украине продолжается всеобщая мобилизация, объявленная из-за полномасштабного вторжении России в нашу страну. Если по решению Военно-врачебной комиссии (ВВК) вас признали пригодными к военной службе, но при этом у вас есть жалобы на состояние здоровья, необходимо действовать согласно "Справочнику военнослужащего после ранения".

В справочнике указано два алгоритма действий. В первом случае перечислены действия, которые следует предпринять при необходимости экстренной медицинской помощи, во втором – если состояние не угрожает жизни и здоровью.

1. Что делать, если вы нуждаетесь в экстренной неотложной медицинской помощи (в том числе, из-за травмы или несчастного случая, угрожающего жизни):

позвоните по телефону 103 или обратитесь в ближайшее учреждение здравоохранения;

сообщите своему непосредственному командиру о заболевании или попросите медработников сообщить ближайший военкомат о местонахождении с указанием учетных данных для последующего сообщения воинскую часть;

после оказания помощи необходимо соблюдать рекомендации врача: вернуться на службу или обратиться в ближайшее учреждение здравоохранения в системе МОУ с уведомлением непосредственного командира.

2. Что делать при обострении хронических заболеваний (состояниях, не угрожающих здоровью и жизни):

обратитесь к непосредственному командиру и сообщите о заболевании и о том, что будете обращаться в заведение здравоохранения;

в тот же день обратитесь за консультацией к врачу;

сообщите своему командиру о результатах обследования. При этом дальнейшие действия зависят от результатов:

а) если результаты обследований указывают на удовлетворительное состояние здоровья или свидетельствуют о необходимости планового лечения, необходимо возвращаться в воинскую часть и при необходимости обращаться к начмеду воинской части;

б) если же результаты обследований подтверждают необходимость оказания экстренной медицинской помощи, следует руководствоваться пунктом 1.

Напомним, ранее юрист Илья Шипко рассказал, как обжаловать заключение ВВК. Однако, по его словам, обжалование постановления не останавливает его действия, то есть военнообязанного могут мобилизовать.

10 марта юрист Анастасия Володенкова сообщила, что украинские военные, которые получили ранения, имеют право на денежные выплаты, и подробно объяснила, как их получить.