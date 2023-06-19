Россия передала Венгрии украинских пленных: ЕС требует от Будапешта ответа

По словам представителя Еврокомиссии, власти Венгрии обязаны предоставить МИД Украины детали своей доли участия в освобождении военнопленных.

Венгрия должна объяснить ситуацию, в связи с которой украинские военнопленные, ранее удерживаемые Россией, оказались на ее территории. Об этом в понедельник, 19 июня в комментарии изданию Delfi заявил ведущий пресс-секретарь Еврокомиссии по иностранным делам и политике безопасности Петер Стано.

Таким образом Стано прокомментировал заявление МИД Украины о том, что Будапешт удерживает 11 военнопленных, не давая возможности украинским дипломатам пообщаться с ними.

По словам Стано, в соответствии с Женевскими конвенциями, Россия обязана соблюдать обязательства по гуманному обращению с военнопленными и не подвергать их жизнь опасности, а Венгрия должна объяснить, каким образом происходила коммуникация с РФ при процессе обмена.

"Что касается Венгрии, то ее власти должны объяснить детали и свое участие в освобождении украинских граждан, удерживаемых Россией в качестве военнопленных, а также коммуникацию Венгрии по этому вопросу с украинскими властями", – сказал Стано.

Обмен пленными: что известно

9 июня стало известно, что Русская православная церковь без согласования передала Венгрии группу из 11-ти украинских военнопленных венгерского происхождения из Закарпатья. Однако украинское правительство не было проинформировано про соответствующие переговоры между венгерской и российской сторонами.

В тот же день украинская сторона запросила информацию об освобожденных украинцах, чтобы как можно скорее предоставить им всю необходимую помощь, а в МИД Украины вызвали венгерского поверенного.

По данным журналистов, освобождением украинских военнопленных занимался только вице-премьер по церковным делам Жолт Шемьен.

19 июня стало известно, что попытки Украины установить прямой контакт с пленными украинскими гражданами, переданными Русской православной церковью Венгрии, не увенчались успехом.