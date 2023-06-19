Штурмовики ВСУ под пулеметным огнем закрепляются на позициях под Бахмутом (видео)

Украинские военные во время наступательных действий подверглись атаке со стороны российского пулеметного расчета, но все же заняли позиции.

Бойцы 1 и 3 роты 2 штурмового батальона 3 ОШБр закрепляются на зачищенных позициях вблизи Бахмута. Соответствующее видео было опубликовано в Telegram подразделения.

На видео можно увидеть, что украинские военные во время наступательных действий подвергаются атакам. В них регулярно стреляет пулеметный расчет оккупантов.

"По штурмовикам работает вражеский пулеметчик, прицельная артиллерия и дрон со сбросами", – говорится в сообщении.

Несмотря на это, бойцы выполняют все поставленные задачи и продвигаются вперед. Впоследствии украинские защитники стали занимать позиции, чтобы их удержать.

Ситуация в районе Бахмута в июне

Вблизи Бахмута и дальше продолжаются бои. Львовские десантники 19 июня уничтожили экипаж вражеской техники, который пытался быстро проскочить по полю. БМД РФ так и не доехала до лесополосы.

Немецкое издание Bild сообщило, что российские войска могли потерять контроль над частью Бахмута. К этому могло привести давление украинской армии. Журналисты утверждают, что получили доступ к документам Бундесвера. В них отмечается сразу несколько моментов из разных частей фронта. В частности, на Бахмутском направлении российские войска могли потерять часть контроля над населенным пунктом в Донецкой области из-за постоянного давления Вооруженных сил Украины.

В ISW заявили 17 июня, что украинские войска продвигаются в районе Бахмута. Как отмечают американские аналитики, российские войска перебрасывают на Бахмутское направление некоторые свои боеспособные части.

Напомним, артиллеристы 15 июня нанесли удар по россиянам в районе Бахмута. Российские захватчики разместили пушку и склад боекомплекта в гражданской инфраструктуре, но украинские войска их ликвидировали.