Применили дрон-камикадзе: "Птахи Мадяра" уничтожили танк оккупантов (видео)

Тяжелая бронетехника врага пыталась быстро двигаться по дороге, чтобы не попасть под обстрел украинских войск, но была уничтожена дроном-камикадзе.

Рота ударных беспилотников "Птахи Мадяра" из 59-й отдельной мотопехотной бригады Вооруженных сил Украины с помощью дронов ликвидировала российский танк. Об этом сообщили в Telegram Управлении стратегических коммуникаций Аппарата Главнокомандующего Вооруженными Силами Украины.

На видео тяжелая бронетехника врага пытается быстро двигаться по дороге, чтобы не попасть под обстрел украинских войск. Впоследствии дрон-камикадзе попал в башню танка. Локация, где прошла успешная ликвидация вражеской техники, не указана.

Контрнаступление ВСУ: уничтожение российских войск в июне

В июне украинские войска активизировали усилия по прорыву фронта. Подразделения сил обороны пытаются найти слабые места в обороне противника. Станцию наземной артиллерийской разведки россияне пытались спрятать в густой растительности. Это им не помогло сберечь технику. Украинские защитники использовали беспилотники и скорректировали артиллерийский удар и по российскому танку Т-80.

Также украинские теробороновцы 16 июня дроном-камикадзе уничтожили позиции россиян. Вражеские подразделения чаще использовали пулемет и постоянно стреляли в сторону украинских подразделений, но впоследствии остались без оружия. Вражеское укрытие и пулеметный расчет были ликвидированы. Украинские войска получили успешный результат благодаря дрону-камикадзе.

Штурмовики ВСУ 19 июня под пулеметным огнем закрепляются на позициях под Бахмутом. Украинские военные во время наступательных действий подверглись атаке со стороны российского пулеметного расчета, но все же заняли позиции. Вблизи города есть продвижение украинских подразделений.

Напомним, 19 июня Полтавская тероборона эффектно уничтожила российскую БМП. Украинская артиллерия пристрелялась и успешно ликвидировала многотонную БМП, от которой впоследствии почти ничего не осталось.