Поможет получить репарации: в Раде хотят признать Беларусь агрессором (документ)

Признание Беларуси агрессором ограничит возможность Минска помогать РФ, а также поможет привлечь к ответственности чиновников и взыскать репарации в пользу Украины.

В украинском парламенте зарегистрирован проект постановления о признании Беларуси, с которой наносятся удары по Украине, страной-агрессором.

В пояснительной записке к документу указано, что он направлен на привлечение внимания мирового сообщества к фактам содействия и поддержки Республикой Беларусь агрессии Российской Федерации против Украины, таким как предоставление территории и инфраструктуры для осуществления террористических атак, направленных на территорию Украины, что усиливает возможность РФ вести боевые действия и побуждает ее к эскалации вооруженной агрессии против Украины и всего цивилизованного мира.

Кроме того, целями признания Беларуси агрессором являются ограничение возможности Минска помогать России, а также поможет привлечь к ответственности белорусских должностных лиц и взыскать репарации в пользу Украины.

В самом документе предлагается одобрить обращение Верховной Рады Украины о признании Республики Беларусь государством-агрессором:

в Организацию объединенных наций,

Европейский Парламент,

Парламентскую ассамблею Совета Европы,

Парламентскую ассамблею НАТО,

Парламентскую Ассамблею ОБСЕ, Парламентскую Ассамблею ГУАМ,

а также национальные парламенты государств мира.

Что пишет соавтор документа

"С начала полномасштабной агрессии РФ наша страна каждый день подвергается атакам. Ответственность должна нести и страна, с территории которой российская агрессия осуществляется, – Республика Беларусь", – написал народный депутат Ярослав Юрчишин, который является одним из авторов документа.

Он отметил, что этот шаг необходим для привлечения белорусского режима к ответственности и предстоящим репарациям для Украины.

"Беларусь как страна должна нести юридическую ответственность за преступления, совершенные на нашей территории. В конце концов, в сознании общества Беларусь Лукашенко уже давно агрессор. Надо доказать это и в юридической плоскости. Чтобы мир не сомневался, накладывая санкции", – говорится в сообщении.

Напомним, 17 июня основатель военизированной патриотической организации "Белый легион" Сергей Бульба предположил, что Россия могла разместить в Беларуси стратегический ядерный комплекс "Тополь-М".

12 июня Александр Лукашенко заявил, что применит ядерное оружие без колебаний, в случае если против его страны будет применена агрессия. Он надеется, что никто не посмеет воевать со страной, у которой есть такое оружие.