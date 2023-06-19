Предлагаю не подгонять, они делают свою работу: Резников призвал не ждать быстрого контрнаступления

Алексей Резников сообщил, что причина переоценки и завышенных ожиданий от контрнаступления связана с событиями прошлой осенью.

Министр обороны Алексей Резников сообщил, что в ситуации с нынешним контрнаступлением не стоит рассчитывать на то, что все произойдет так же быстро, как было в Харьковской области. У русских было время на подготовку. Об этом он сказал в интервью изданию "Настоящее время".

"Это война. И нельзя сидеть у телевизора и думать: "О, сейчас наши победят! "Так не работает. Я думаю, что причина переоценки и завышенных ожиданий связана с событиями прошлой осенью. Харьковская операция прошла очень быстро, успешно, неожиданно для врага, для мирового сообщества и для многих украинцев, в частности. Сейчас невозможно ожидать, что все произойдет так же быстро, как было с Харьковом. Потому что линия фронта совсем другая, и рельеф, и погодные условия. Плюс россияне имели возможность подготовиться. Там плотность минных полей невероятна", — сказал Резников.

Он отметил, что в отличие от российского, украинское командование бережет жизнь своих воинов и не бросает их на мясные штурмы.

"Россияне используют своих солдат как пушечное мясо и перемалывают свой ресурс. Например, под Бахмутом, по нашим оценкам, за восемь месяцев "нападения" на Бахмут они положили тысяч 60 человек убитыми и ранеными. Это — безумные потери. Да, в основном. это бывшие заключенные, ресурс, который им не жалко... А вот для нас, в отличие от них, главной ценностью является жизнь и здоровье наших защитников и защитниц... Наши офицеры, командиры маневрируют, ищут возможности, аккуратно двигаются. не подгонять их, не подталкивать, они делают свою работу. И они ее сделают", — сказал министр обороны.

Алексей Резников добавил, что потери с украинской стороны значительно меньше, чем с российской, а когда пропагандистские российские каналы показывают изуродованную украинскую технику, они для количества снимают ее с разных ракурсов.

"Мы смеялись, например, когда тот самый "Леопард", который действительно был "травмирован" – это война, – был показан российскими пропагандистскими каналами с разных сторон, посчитан, умножен и мультиплицирован", — сказал министр.

Напомним, что освобождение села Пятихатки в Запорожье открыло новые возможности для контрнаступления ВСУ — оно открывает для украинских военных путь в Васильевку, который входит в опорный треугольник российских оккупантов в регионе — Васильевка-Токмак-Мелитополь.

Ранее сообщалось, что на Таврическом направлении Силы обороны Украины достигают успехов и заметного прогресса благодаря успешным штурмовым операциям.