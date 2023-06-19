"У россиян там все начинает трещать": Пятихатки открывают путь к опорному треугольнику ВС РФ

Военный эксперт Александр Коваленко объясняет Фокусу, какие возможности для украинского контрнаступления открыло освобождение маленького села Пятихатки в Запорожье.

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Освобождение села Пятихатки в Запорожской области открывает для украинских военных путь к городу Васильевка, который входит в опорный треугольник российских оккупантов в регионе — Васильевка-Токмак-Мелитополь. Об этом в комментарии Фокусу рассказал Александр Коваленко, военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление".

"Пятихатки находятся непосредственно на трассе 0812, позволяющей через трассу М18 (она же Е-105) выйти на Васильевку, которая является вершиной опорного треугольника российских оккупантов", — говорит он.

По словам Коваленко, город Васильевка — северо-западный транспортный узел, который позволит Вооруженным силам Украины использовать различные направления для дальнейшего наступления. И речь идет не только о Токмаке или Мелитополе, подчеркивает он.

В 2 км от Пятихаток находится село Жеребянки. Выход к нему позволит украинским войскам продвигаться на юг к селу Грозовое.

"Уже оттуда открывается возможность продвигаться либо к востоку, либо к западу. То есть речь идет не только о Васильевке, но и о путях в Мирное, в Долинку и т. д.", — объясняет военный эксперт.

В 2 км от Пятихаток находятся Жеребянки: выход к ним позволит ВСУ продвигаться на юг к Грозовому Фото: Скриншот

Это позволяет украинским силам охватывать участки таким образом, чтобы создавать для российских оккупантов условия окружения. Понимая эту угрозу, захватчики будут покидать указанные населенные пункты.

"Таким образом мы сможем без прямого контакта освобождать обширные территории", — добавляет Коваленко.

Российские "трамплины"

Эксперт указывает на еще один важный момент: Пятихатки находились в полосе обеспечения российских оккупантов. Освобождение села доказывает, что первая линия обороны захватчиков разорвана.

"Да, пока речь идет только о прорыве в одном направлении. Но это уже начинает влиять на общую оборону россиян в полосе обеспечения именно в этом секторе возле Орехова. У них там все уже начинает трещать", — отмечает эксперт.

Коваленко напоминает, что Пятихатки долгое время входили в российскую сеть таких себе трамплинов для дальнейшего наступления в направлении Запорожья.

"Враг всегда рассматривал Пятихатки, а также Работино и Новопокровку именно как своеобразные трамплины для своих наступательных действий на Запорожье. И вот этот план окончательно провалился", — отмечает он.

Освобождение Пятихаток открывает для ВСУ путь в Васильевку, входящую в опорный треугольник оккупантов в регионе Фото: DeepStateMAP

По мнению эксперта, россияне сейчас, после освобождения Пятихаток, будут концентрироваться на том, чтобы закрепиться в районе Васильевки, Подгорного и Широкого.

Напомним, Александр Тарнавский, командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия", 19 июня сообщил, что Силы обороны Украины достигают успехов и заметного прогресса на Таврическом направлении благодаря успешным штурмовым операциям.