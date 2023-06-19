"У росіян там все починає тріщати": Пʼятихатки відкривають шлях до опорного трикутнику ЗС РФ

Військовий експерт Олександр Коваленко пояснює Фокусу, які можливості для українського контрнаступу відкрило звільнення маленького села Пʼятихатки на Запоріжжі.

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Звільнення села Пʼятихатки в Запорізькій області відкриває для українських військових шлях до міста Василівка, що входить до опорного трикутника російських окупантів в регіоні — Василівка-Токмак-Мелітополь. Про це в коментарі Фокусу розповів Олександр Коваленко, військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив".

"Пʼятихатки знаходяться безпосередньо на трасі 0812, яка дозволяє через трасу М18 (вона ж Е-105) вийти на Василівку, яка є вершиною опорного трикутника російських окупантів", — говорить він.

За словами Коваленка, місто Василівка — це північно-західний транспортний вузол, що дозволить Збройним силам України використовувати різні напрямки для подальшого наступу. І мова йде не тільки про Токмак або Мелітополь, підкреслює він.

На відстані 2 км від Пʼятихаток знаходиться село Жеребʼянки. Вихід до нього дозволить українським військам просуватися на південь до села Грозового.

"Вже звідти також відкривається можливість просуватися або на схід, або на захід. Тобто йдеться не тільки про Василівку, але й про шляхи до Мирного, до Долинки тощо", — пояснює військовий експерт.

За 2 км від Пʼятихаток знаходяться Жеребʼянки: вихід до них дозволить ЗСУ просуватися на південь до Грозового Фото: Скріншот

Це дозволяє українським силам охоплювати ділянки таким чином, щоб створювати для російських окупантів умови оточення. Розуміючи цю загрозу, загарбники залишатимуть вказані населені пункти.

"Таким чином ми зможемо без прямого контакту звільняти великі території", — додає Коваленко.

Російські "трампліни"

Експерт вказує на ще один важливий момент: Пʼятихатки знаходились в смузі забезпечення російських окупантів. Звільнення села доводить, що першу лінію оборони загарбників розірвано.

"Так, поки що йдеться лише про прорив в одному напрямку. Але це вже починає впливати на загальну оборону росіян в смузі забезпечення саме в цьому секторі біля Оріхова. В них там все вже починає тріщати", — зауважує експерт.

Коваленко нагадує, що Пʼятихатки довгий час входили в російську мережу таких собі трамплінів для подальшого наступу окупантів в напрямку Запоріжжя.

"Ворог завжди розглядав Пʼятихатки, а також Роботине та Новопокровку саме як своєрідні трампліни для своїх наступальних дій на Запоріжжя. І ось цей план остаточно провалився", — наголошує він.

Звільнення Пʼятихаток відкриває для ЗСУ шлях до Василівки, що входить до опорного трикутника окупантів в регіоні Фото: DeepStateMAP

На думку експерта, росіяни зараз, після звільнення Пʼятихаток, концентруватимуться на тому, щоб закріпитись в районі Василівки, Підгорного та Широкого.

Нагадаємо, Олександр Тарнавський, командувач оперативно-стратегічного угрупування військ "Таврія", 19 червня повідомив, що Сили оборони України досягають успіхів та помітного прогресу на Таврійському напрямку завдяки успішним штурмовим операціям.