Росіяни втратили дві роти: ЗСУ просунулися на Таврійському напрямку, — Тарнавський

За словами командувача оперативно-стратегічного угрупування військ "Таврія" Олександра Тарнавського, росіяни втратили не тільки живу силу, а й велику кількість техніки — майже 50 одиниць.

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На Таврійському напрямку Сили оборони України досягають успіхів та помітного прогресу завдяки успішним штурмовим операціям. Про це у понеділок, 19 червня, повідомив Олександр Тарнавський, командувач оперативно-стратегічного угрупування військ "Таврія".

За його словами, підрозділи ракетних військ та артилерії виконали 1298 вогневих завдань протягом доби.

За останні 24 години було завдано значних втрат противнику, враховуючи понад дві роти ворожих солдатів, загиблих та поранених.

"Також було знищено та пошкоджено 47 одиниць військової техніки противника, включаючи 3 танки, 9 БМП, 2 БПЛА "Орлан-10", 2 БПЛА Zala, БПЛА Supercam, 4 самохідні артилерійські установки 2С3 "Акація", БМ-21 "Град", 2 гаубиці 2А65 "Мста-Б", 2 гаубиці 2С19 "Мста-С", зенітний ракетний комплекс "С-300", зенітний ракетний комплекс "Бук", РЕБ "Поле-21", — йдеться у повідомленні командувача.

Тарнавський також додав, що українські захисники знищили 6 складів із боєприпасами ворога.

Нагадаємо, аналітики DeepState у звіті від 19 червня вказували, що ЗСУ просунулися в районі Бахмута до 1,2 кілометрів. Активні бої йдуть на сході та північному сході від Кліщіївки.

Раніше, 18 червня, стало відомо, що на Запорізькому напрямку загинув заступник командира батальйону "Шторм.Осетія" Айвенго Техов. Він разом із підлеглими, яких було близько 300 осіб, потрапив до оточення у населеному пункті П'ятихатки.

На день раніше, 17 червня, українські захисники показали, як звільнили село Новодарівка Запорізької області. Окупанти замінували підходи до раніше окупованого села, але українські військові змогли прорватися та вибити супротивника.