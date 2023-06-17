"Потихеньку додавимо": ЗСУ показали звільнену Новодарівку в Запорізькій області (відео)

Росіяни замінували підходи до раніше окупованого села, але українські військові змогли прорватися та вибити супротивника.

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Збройні сили України (ЗСУ) показали, як звільнили село Новодарівка Запорізької області. Відео опублікувало в Telegram Управління стратегічних комунікацій (Стратком).

Село Новодарівка перебувало під контролем російських військ понад рік, доки ЗСУ не вибили їх на початку червня. Як розповіли українські військовослужбовці, окупанти замінували підходи до населеного пункту, що ускладнило поступ до нього, але артилеристи "пробили" прохід для піхоти, а паралельно "вичистили" зелені зони, де росіяни могли ховатися за деревами.

"Все зробили, втрат немає, слава Богу. Раніше цією дорогою і піти страшно було — посадкою ходили. Наш батальйон воює з першого дня, 24 лютого почалася війна — 25 усі прийшли добровольцями. Потихеньку ми їх додавимо. Ми знаємо, за що воюємо — за Батьківщину", — поділився один із військових.

ЗСУ підтвердили звільнення Новодарівки 12 червня, хоча фактично вони зайняли населений пункт ще 4 червня. Після цього росіяни кілька днів намагалися відбити село, але всі їхні спроби провалилися.

11 червня повідомляли, що ЗС РФ підірвали дамбу біля села Новодарівка Запорізької області. Річка Мокрі Яли затопила обидва береги, але не змогла зупинити настання українських сил.