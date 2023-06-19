Это символично: Резников рассказал, после каких праздников в Украину прилетят F-16 (видео)

Учитывая, что к прибытию истребителей нужно обучить не только пилотов, но и обслуживающий персонал, а также подготовить всю инфраструктуру, F-16 станут на вооружение Украины не раньше января 2024 года.

Украина получит западные истребители не раньше 2024 года. Такую информацию озвучил министр обороны Украины Алексей Резников в интервью медиа "Наше время", которое было опубликовано в понедельник, 19 июня.

По словам Резникова, самолеты — это очень сложный вид вооружения. И к их прибытию в Украину нужно подготовиться.

В первую очередь нужно обучить пилотов управлять этими военными истребителями. Резников уверен, что украинцы смогут освоить F-16 за четыре месяца.

"Однако не может пилот летать самостоятельно. Ему нужны инженеры, техники, обслуживание, оружейники, заправщики и так далее, ведь это сложнейшая техника. И если у нас есть пилоты, говорящие на английском языке, и быстрее это освоят, то инженеров и техников несколько меньше", — подчеркнул Резников.

Также он сделал акцент на том, что к прибытию F-16 нужно подготовить также соответсвующую инфраструктуру. В первую очередь это касается аэродромов.

Глава Минобороны отметил, что, учитывая всю необходимую подготовку к прибытию истребителей, они появятся в Украине минимум с Нового года.

"И это символично. Потому что я на прошлогодние Рождество и Новый год записал обращение к Санта Клаусу, где я прошу помощь в интересах детей Украины, чтоб они могли учиться, ходить в школы и садики. Я попросил определенные вещи у Санты: артиллерию, снаряды, танки и так далее. У меня там стоял маленький самолетик, модель, который потом улетает", — добавил Резников.

Смотреть с 5:19

Напомним, 19 июня производитель F-16 рассказал о поставках истребителей в Украину. Главный операционный директор американской компании Lockheed Martin Фрэнк Сент-Джон выразил уверенность, что украинские военные смогут быстро освоить управление истребителями F-16, так как раньше они уже показали высокую эффективность, когда обучались обращаться с реактивными снарядами GMLRS и ракетами Javelin.

Кроме того 19 июня стало известно, что Дания и Нидерланды будут обучать летчиков ВСУ на F-16. В будущем к коалиции присоединятся и другие страны. Программа подготовки украинских летчиков будет готова к июлю 2023 года.