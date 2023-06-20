Украинцам показали, что сейчас происходит с Каховским водохранилищем возле ЗАЭС (видео)

На снимках, которые сделали спутники американской компании Planet Labs, видно, что уровень воды в водохранилище в районе ЗАЭС и Никополя остается критически низким.

Уровень воды в Каховском водохранилище продолжает стремительно снижаться. То, как сейчас, выглядит водный объект, который ВС РФ практически уничтожили, подорвав дамбу Каховской ГЭС, показал OSINT-аналитик и военнослужащий ВСУ под псевдонимом Tatarigami_UA на своей странице в Твиттере.

Он смонтировал короткое видео из спутниковых снимков, опубликованных частной американской компанией Planet Labs, которая занимается отправкой миниатюрных спутников в космос.

"Обновленная визуальная оценка подтверждает низкий уровень воды в Каховском водохранилище", — подписал автор смонтированное видео.

На снимках, которые сделал спутник, можно увидеть, что уровень воды в Каховском водохранилище, особенно в районе Запорожской атомной электростанции и Никополя продолжает оставаться низким.

Заметим, что эти фото можно сравнить со спутниковыми снимками от 16 июня. На них со спутника показали, как сейчас выглядит подорванная российскими оккупантами плотина, а также речной терминал "Нибулон". Раннее терминал был полностью затоплен, однако последние спутниковые снимки говорят о том, что уровень воды начал снижаться.

Напомним, что 6 июня российские оккупанты взорвали Каховскую гидроэлектростанцию в Херсонской области, вскоре после чего в сети появились первые спутниковые снимки с места происшествия.

СМИ также писали о том, что 15 июня генеральный директор МАГАТЭ посетил Запорожскую АЭС в связи с угрозами, которые влечет за собой подрыв дамбы в Херсонской области. Тяжелая ситуация с безопасностью вынудила отложить визит на один день.