"Защищает ключевые объекты": Макрон заявил о развертывании в Украине системы SAMP-T

Сообщается, что с этой системой, ее радаром и ее пусковыми установками, вооруженными восемью ракетами "Астер" с дальностью действия около 100 км, Украина сможет сбивать большое количество воздушных целей.

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что в Украине уже развернута система SAMP-T. О его передаче он заявлял его в начале февраля 2023 года. Об этом пишет Rai News.

"Я рад сообщить вам вместе с моей итальянской коллегой Джорджией Мелони, что французско-итальянская система SAMP-T теперь развернута и работает в Украине, где она защищает ключевые объекты и жизни", — сказал Макрон во время конференции Future Air Combat System

Кроме того, французский лидер заявил, что Франция, Эстония, Венгрия, Бельгия и Кипр совместно закупят зенитные ракеты малой дальности Mistral.

"Это яркий пример суверенного сотрудничества европейцев", — сказал он.

Как отметил неназванный советник президента Франции, это первый случай совместной закупки такого рода. Речь идет о нескольких сотнях ракет.

Что такое SAMP-T

По словам журналистов, SAMP-T или MAMBA — первая европейская противоракетная система средней дальности. Она должна помочь Украине справиться с атаками российских беспилотников, ракет и самолетов. С этой системой, ее радаром и ее пусковыми установками, вооруженными восемью ракетами "Астер" с дальностью действия около 100 км, Украина сможет сбивать большое количество воздушных целей.

Напомним, что 15 июня журналисты уже писали о том, что Украина получила ЗРК SAMP-T. Так, ВСУ получили один комплекс, с которым будут управляться 20 местных специалистов.

Кроме того, 12 июня Макрон говорил, что наступление Украины продлится несколько недель или месяцев. Президент Франции отметил "превосходство" украинского военного командования в плане тактики и организованности. По его словам, контрнаступательная операция ВСУ планировалась достаточно долго, а Франция начала поставлять Киеву больше оружия, снарядов и бронетехники.