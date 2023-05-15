Сбивает самолеты на расстоянии в 100 км: Украина получила ЗРК Samp-T от Франции и Италии, — СМИ

Украина получила один комплекс, с которым будут управляться 20 местных специалистов.

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Франция и Италия передали Украине зенитно-ракетный комплекс SAMP-T. Об этом 15 мая написало издание La Stampa.

Сообщается, что управлять системой будут 20 украинских специалистов.

"В Украину прибыла итало-французская система ПВО, она будет поручена 20 местным специалистам", — сказано в сообщении.

Отметим, что о поставках системы сообщалось еще в апреле. Так, в эфире телемарафона представитель Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат говорил, что SAMP-T прибудет в Украину в мае.

Юрий Игнат о поставках ПВО Украине (смотреть с 2:50)

Что такое ЗРК SAMP-T

Наземная система, предназначенная для защиты территории от обычных воздушных угроз. Она может сбивать самолеты на дальности от 3 км до 100 км и баллистические ракеты на дальности от 3 км до 25 км. Используется для противовоздушной защиты механизированных подразделений, а также противовоздушного прикрытия важных стационарных объектов.

Напомним, что 15 мая президент Чехии призвал быстрее поставлять Украине вооружения. Как рассказал чешский лидер Петр Павел, чем позже помощь от западных партнеров поступит, тем менее полезной она будет для готовящегося контрнаступления ВСУ. Осенью достигнуть успеха украинским военным будет сложнее.

Кроме того, президент Франции Эмманюэль Макрон сказал, что обучение украинских пилотов может начаться уже сейчас. Речь не идет о поставках в Украину истребителей и вооружений для атак по российской территории.