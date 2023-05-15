Окно закроется в конце весны: президент Чехии призвал быстрее поставлять Украине вооружения

Как рассказал чешский лидер Петр Павел, чем позже помощь от западных партнеров поступит, тем менее полезной она будет для готовящегося контрнаступления ВСУ. Осенью достигнуть успеха украинским военным будет сложнее.

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Президент Чехии Петр Павел призвал Запад увеличить поставки оружия Украине в преддверии грядущего контрнаступления ВСУ. По его мнению, осталось не так много времени. Об этом политик рассказал во время выступления на Копенгагенском саммите демократии.

По словам президента, поставки должны быть совершены до конца весны, так как Украина имеет шансы начать контрнаступление летом. Времени остается все меньше.

"Чем позже помощь поступит, тем менее полезной она будет… Для того чтобы использовать это временное окно, которое еще есть, мы должны были бы обеспечить Украину всем необходимым — техникой и боеприпасами — еще весной", — сказал Павел.

Он также заявил, что осенью украинские военные не смогут провести настолько успешное контрнаступление, так как погодные условия не будут так ему способствовать. В Центральной и Восточной Европе есть возможности увеличить производство вооружений и боеприпасов. Кроме того, финансирование готовы обеспечить некоторые государства.

"Речь идет о лучшей координации: собрать все и начать производить очень быстро и гибко", — сказал Павел

По его словам, у некоторых неевропейских стран на складах есть большие запасы вооружений, созданных в СССР. Их также можно передать Украине.

Также во время своего выступления Павел заявил, что итоги войны в Украине важны не только для самой Украины, но и для всего мира в целом. Так, они определят будущее международной безопасности. Более того, ситуация серьезная, так как конфликт может распространиться на другие страны.

По словам президента Чехии, действия солдат РФ в Украине похожи на действия нацистских солдат во время Второй мировой войны.

"За это Россия должна отвечать в суде. Поэтому мы призываем к созданию международного трибунала для наказания за преступления, которые не должны оставаться безнаказанными", — сказал он.

Однако долгосрочной угрозой для демократии Петр Павел считает Китай. Чтобы противостоять авторитарным режимам демократическим странам в XXI веке нужно быть едиными. Пекин внимательно следит за реакцией Запада на вторжение России в Украину и делает выводы. Он извлекает выгоду от ослабления России, так как получает от нее ресурсы по низким ценам.

Президент Чехии о поддержке Украины (смотреть с 3:32:20)

Напомним, что Германия анонсировала новый пакет военной помощи. По информации Минобороны ФРГ новый пакет военной помощи стоимостью более 2,7 миллиарда евро будет включать в себя также 30 танков Leopard, 20 БМП Marder более 100 ББМ и многое другое.

Кроме того, журналисты WP заявили, что Украина не получит от НАТО официального приглашения. В то же время страны Восточной Европы настаивают на конкретных шагах, включая обязательство по срокам вступления Украины в Альянс. Утверждается, что только вступление в НАТО, а не обещания, остановит применение силы РФ.