"Мы открыли двери": обучение украинских пилотов может начаться уже сейчас, — Макрон

Вместе с тем, по словам французского президента, речь не идет о поставках в Украину истребителей и вооружений для атак по российской территории.

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Франция готова начать обучение украинских летчиков-истребителей. Такое заявление сделал французский президент Эммануэль Макрон после встречи с украинским лидером Владимиром Зеленским в воскресенье вечером. Об этом сообщает CNN.

"Мы открыли двери для обучения летчиков-истребителей. Подготовка может начаться уже сейчас", — сказал Макрон.

Вместе с тем на вопрос о том, собирается ли Франция отправить в Украину истребители, он ответил, что говорил не о самолетах, а о "ракетах" и "подготовке" пилотов.

Макрон также добавил, что Украине не будут поставлять вооружения, которые бы позволяли достичь российской территории.

Напомним, что, по словам Макрона, Россию и Китай ожидают отношения в формате вассал — сюзерен. Уже сейчас РФ "геополитически проиграла" войну в Украине.

Также сообщалось, что, по оценкам Белого дома, РФ и Иран расширили оборонное сотрудничество. Координатор Совета нацбезопасности Джон Кирби заявил, что такое взаимодействие двух стран позволяет Москве восполнить запасы вооружений, а также представляет угрозу для соседствующих с Ираном стран.

Франция также пообещала Украине десятки бронированных машин и колесных танков AMX-10RC. По сообщениям журналистов, Париж, помимо поставок бронетехники, сосредоточит внимание на усилении ПВО Украины. Французские инструкторы, в свою очередь, обучат несколько батальонов украинских защитников.