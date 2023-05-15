"Ми відчинили двері": навчання українських пілотів може розпочатися вже зараз, — Макрон

Водночас, за словами французького президента, поки що не йдеться про постачання в Україну винищувачів та озброєнь для атак по російській території.

Related video

Франція готова розпочати навчання українських льотчиків-винищувачів. Таку заяву зробив французький президент Емманюель Макрон після зустрічі з українським лідером Володимиром Зеленським у неділю увечері. Про це повідомляє CNN.

"Ми відчинили двері для навчання льотчиків-винищувачів. Підготовка може розпочатися вже зараз", — сказав Макрон.

Водночас на запитання про те, чи збирається Франція відправити в Україну винищувачі, він відповів, що говорив не про літаки, а про "ракети" та "підготовку" пілотів.

Макрон також додав, що Україні не постачатимуть озброєння, які б дозволяли досягти російської території.

Нагадаємо, що, за словами Макрона, Росію та Китай очікують відносини у форматі васал — сюзерен. Вже зараз РФ "геополітично програла" війну в Україні.

Також повідомлялося, що, за оцінками Білого дому, РФ та Іран розширили оборонну співпрацю. Координатор Ради нацбезпеки Джон Кірбі заявив, що така взаємодія двох країн дозволяє Москві заповнити запаси озброєнь, а також становить загрозу для сусідніх країн з Іраном.

Франція також пообіцяла Україні десятки броньованих машин та колісних танків AMX-10RC. За повідомленнями журналістів, Париж, крім постачання бронетехніки, зосередить увагу на посиленні ППО України. Французькі інструктори, у свою чергу, навчать кількох батальйонів українських захисників.