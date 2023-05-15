"Геополітична поразка": Макрон передрік для Росії майбутнє васала Китаю

Президент Франції впевнений, що агресивні дії Кремля призвели не лише до розширення НАТО на схід, а й до втрати критично важливих для країни морських ресурсів.

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Росія вже "геополітично програла" війну в Україні і зараз на неї може очікувати майбутнє васальної держави Китаю. Про це в неділю, 14 травня, заявив президент Франції Емманюель Макрон в інтерв'ю виданню L'Opinion.

Лідер Франції висловив припущення, що "Росія фактично увійшла до підпорядкування Китаю" і втратила критично важливий для неї "вільний доступ до Балтійського моря", оскільки агресивні дії Кремля призвели до рішення Швеції та Фінляндії щодо приєднання до військового блоку НАТО.

"Ще два роки тому таке і уявити було неможливо, а сьогодні це вже геополітична поразка", — зазначив Макрон.

Президент закликав країни Європи продовжувати допомагати Україні у підготовці контрнаступу, щоб у країни-агресора не залишилося можливості виграти війну у військовому вимірі. Також Макрон заявив, що чекає від Європи готовності у підтримці України у питаннях про гарантії безпеки на випадок "неминучих переговорів".

"Архітектура європейської безпеки повинна повністю поширюватися на Україну. Вона також повинна передбачати відсутність конфронтації з Росією і відновлення стійкого балансу сил. Але до цього поки що дуже далеко", — зазначив лідер Франції.

Нагадаємо, у неділю, 14 травня, президент України Володимир Зеленський прибув до Парижа на переговори зі своїм французьким колегою Емманюелем Макроном. Лідери країн обговорили допомогу, яку Париж надає Києву, передачу бойової авіації, а також вступ України до НАТО.

Також, на початку квітня Макрон заявив, що Заходу дуже важливо не допустити, щоб відносини з Китаєм зайшли в глухий кут, оскільки Китай може сильно вплинути на ситуацію з військовим конфліктом в Україні.