Макрон пообещал Украине десятки бронированных машин и колесных танков AMX-10RC, – СМИ

Париж, кроме поставок бронированных машин и колесных танков AMX-10RC, сосредоточит внимание на усилении ПВО Украины, а французские инструкторы научат несколько батальонов украинских защитников.

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Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что его государство передаст Украине колесные танки AMX-10RC и десятки бронированных машин. Об этом он сообщил во время встречи с президентом Владимиром Зеленским в Париже, сообщает BMF TV.

Он также отметил, что французские инструкторы будут учить украинских военных. Соответствующую подготовку пройдет несколько батальонов.

Новая помощь учитывает потребности Украины. По словам Макрона, у Украины должна быть возможность защищать себя.

"Готовятся новые поставки, чтобы учесть наиболее неотложные и немедленные потребности Украины в любое время, – пояснил он.

Заметил французский лидер и необходимость усилить украинскую ПВО. Париж также сосредоточен на поддержке и повышении уровня потенциала противовоздушной обороны Украины, поэтому можно ожидать новых инициатив в этом направлении.

Макрон также заявил, что необходимо усилить давление на Россию из-за новых санкций, чтобы ослабить ее способность продолжать войну. Украина и Франция согласились с необходимостью усилить коллективное давление на Россию, введя новые санкционные механизмы. Он также напомнил, что Евросоюз признал европейскую перспективу Украины и предоставил ей статус страны-кандидата.

Напомним, в конце апреля бойцы из вновь созданной 37-й отдельной бригады морской пехоты показали, что уже используют французские колесные танки AMX-10RC. Количество поступившей в бригаду иностранной техники неизвестно. Морские пехотинцы и дальше проводят постоянные тренировки по боевой подготовке. Они круглосуточно отрабатывают навыки, которые помогут им в боях с российскими оккупантами.

Также в Минобороны Франции 16 марта подтвердили поставки колесных танков AMX-10RC. По словам министра Себастьяна Лекорня, украинские экипажи бронемашин AMX-10 RC готовились в Сомюрской кавалерийской школе и на территории лагеря Канжуэрс. По словам Лекорня, он рассматривает возможность дальнейшего обучения и тренировки украинцев на этих бронемашинах.