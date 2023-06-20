Военная помощь Украине: новые партии приходят ежедневно, коалиция F-16 уже начала работу, — Кулеба

По словам главы МИД Украины, украинцы будут тренироваться как на симуляторах, так и на настоящих западных самолетах. Более того, в скором времени также начнется подготовка всей необходимой инфраструктуры.

Глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что авиационная коалиция для Украины уже практически начала свою работу. В скором времени начнутся тренировки украинских пилотов. Об этом сообщает МИД в Telegram.

По словам Кулебы, украинцы будут тренироваться как на симуляторах, так и на настоящих западных самолетах. Более того, в скором времени также начнется подготовка всей необходимой инфраструктуры.

"Авиационная коалиция фактически приступила к функционированию, скоро начнутся тренировки пилотов на самолетах и симуляторах, а также подготовка техников и инфраструктуры", — сказал Кулеба.

Кроме того, как заявил министр, военный и дипломатический блок команды президента Владимира Зеленского сейчас работает, чтобы в Украину продолжались поставки артиллерийских боеприпасов и бронетехники. Так, соответствующие партии помощи каждый день прибывают в Украину.

Также Кулеба отметил, что во время Лондонской конференции 21-22 июня будут объявления от крупных стран о конкретных финансовых взносах по восстановлению Украины.

Отметим, что о Лондонской конференции ранее говорил премьер-министр Денис Шмыгаль.

"Вскоре в Лондоне начнется крупная международная конференция по вопросам восстановления Украины. Это продолжение движения к большому восстановлению, которое мы начали год назад в Лугано. Наша цель — мобилизовать как можно больше международной поддержки и наладить механизмы, по которым эта помощь будет поступать своевременно и ритмично", — сказал глава правительства Украины 19 июня.

Напомним, что 14 июня Кулеба высказался о создании Совета Украина-НАТО без членства в Альянсе. По словам главы украинской дипломатии, Киев стремится стать полноправным членом НАТО, а не просто привелигированным партнером.

Кроме того, журналисты 19 июня сообщили, что Киев ведет переговоры с западными компаниями о производстве оружия в Украине. По словам украинских официальных лиц, в ближайшие несколько месяцев наша страна подпишет контракты с производителями оружия из Германии, Италии, Франции и Восточной Европы.

Также сообщалось, что Макрон заявил о развертывании в Украине системы SAMP-T. Сообщается, что с этой системой, ее радаром и ее пусковыми установками, вооруженными восемью ракетами "Астер" с дальностью действия около 100 км, Украина сможет сбивать большое количество воздушных целей.