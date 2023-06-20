Киев ведет переговоры с западными компаниями о производстве оружия в Украине, – СМИ

По словам украинских официальных лиц, в ближайшие несколько месяцев наша страна подпишет контракты с производителями оружия из Германии, Италии, Франции и Восточной Европы.

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Между Киевом и западными компаниями идут переговоры об увеличении производства вооружений, в частности беспилотных летательных аппаратов. Об этом пишет издание Reuters со ссылкой на заместителя министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Сергея Боева.

В публикации говорится, что контракты о размещении на территории Украины военных промышленных объектов могут быть подписаны уже в скором времени. По словам Боева, диалог ведется с представителями компаний из Германии, Италии, Франции и Восточной Европы.

"Мы ведем с ними очень подробные переговоры. И мы уверены, что в ближайшие несколько месяцев у нас будут подписаны контрактные соглашения", — сказал чиновник журналистам в кулуарах Парижского авиасалона.

Авторы публикации также упомянули о том, что в мае президент Украины Владимир Зеленский сообщил о сотрудничестве Киева с британской оборонной компанией BAE Systems с целью создать в нашей стране базу для производства и ремонта оружия.

Напомним, что по данным Defense News от 19 июня, в Евросоюзе планируют обязать производителей взрывчатки в приоритетном порядке направлять свою продукцию компаниям, которые производят боеприпасы для Украины.

Еще мы писали 19 июня о том, что изобретатели из Ровенской области запустили производство приборов, которые помогут украинским военным вовремя замечать российские беспилотники.

Ранее, 13 июня, мы сообщали, что Украина собирается усилить производство ударных беспилотников, у которых высокая дальность применения и большой заряд взрывчатки.