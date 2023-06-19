В Украине начали производство детекторов боевых дронов РФ: как они работают (видео)

Компактный прибор в виде чемоданчика улавливает сигналы от БПЛА на расстоянии около 3 км. Военные уже испытали его и остались довольны, уверяют разработчики.

Related video

Изобретатели из Ровенской области запустили производство приборов, которые помогут украинским военным вовремя замечать российские беспилотники. Они рассказали подробности телеканалу Freedom.

Россияне используют дроны с дистанционным управлением, чтобы сбрасывать на украинцев боеприпасы. Команда инженеров под руководством Сергея Титкова решила обезопасить защитников Украины от такой угрозы с помощью компактного детектора БПЛА. Он улавливает сигналы управления в частотном диапазоне от 2400 до 2525 МГц на расстоянии около 3 км от БПЛА и подает звуковой сигнал тревоги.

"Все "Мавики" и другие марки дронов, которые сейчас используются на передовой для сбрасывания, так сказать, "подарков" наш прибор будет видеть, отображать и сигнализировать", — объяснил Сергей Титков.

Сергей Титков показал детектор дронов украинского производства Фото: Скриншот

Комплекс состоит из направленной антенны, блока для обработки сигналов управления и источника питания. Получилось устройство в виде компактного "чемоданчика" с ручкой весом менее 1 кг, небольшим дисплеем и несколькими кнопками управления. Детектор можно установить на штатив-треногу, чтобы удобно направлять в сторону, откуда может прилететь российский дрон. Корпус аппарата водонепроницаем, а потому его можно использовать в любую погоду.

"Рекомендую сразу брать несколько, чтобы вы понимали, с какой стороны будет лететь дрон. Вы следите, куда направлен аппарат, который сработает, наблюдаете за той стороной или лучше прячетесь", — посоветовал руководитель технического отдела Александр Полищук.

Еще один разработчик Дмитрий Ренжин добавил, что недавно команда протестировала детектор вместе с военными, последние положительно отозвались об изобретении. Кроме того, устройство прошло проверку от Министерства обороны, а это позволило запустить серийное производство. Украинское изделие стоит намного дешевле зарубежных аналогов, а сейчас инженеры работают над еще более компактной версией детектора размером с рацию.

Ранее украинец Дмитрий Селин разработал свою систему для обнаружения российских дронов. Первый прототип устройства на батарейке уже испытывают на фронте.

В России тоже создают мобильные детекторы дронов. Украинский военный эксперт Сергей Флэш проанализировал российские устройства и раскрыл их недостатки.