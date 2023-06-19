В Україні розпочали виробництво детекторів бойових дронів РФ: як вони працюють (відео)

Компактний прилад у вигляді валізки вловлює сигнали від БПЛА на відстані близько 3 км. Військові вже випробували його та залишилися задоволені, запевняють розробники.

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Росіяни використовують дрони з дистанційним керуванням, щоб скидати на українців боєприпаси. Команда інженерів під керівництвом Сергія Тіткова вирішила убезпечити захисників України від такої загрози за допомогою компактного детектора БПЛА. Він уловлює сигнали керування в частотному діапазоні від 2400 до 2525 МГц на відстані близько 3 км від БПЛА та подає звуковий сигнал тривоги.

"Всі "Мавікі" та інші марки дронів, які зараз використовуються на передовій для скидання, так би мовити, "подарунків" наш прилад бачитиме, відображатиме і сигналізуватиме", — пояснив Сергій Тітков.

Сергій Тітков показав детектор дронів українського виробництва Фото: Скриншот

Комплекс складається зі спрямованої антени, блоку для обробки сигналів керування та джерела живлення. Вийшов пристрій у вигляді компактного "валізи" з ручкою вагою менш як 1 кг, невеликим дисплеєм і кількома кнопками управління. Детектор можна встановити на штатив-триногу, щоб зручно спрямовувати убік, звідки може прилетіти російський дрон. Корпус апарату водонепроникний, тому його можна використовувати в будь-яку погоду.

"Рекомендую одразу брати кілька, щоб ви розуміли, з якого боку летітиме дрон. Ви стежите, куди спрямований апарат, який спрацює, спостерігаєте за тією стороною чи краще ховаєтеся", — порадив керівник технічного відділу Олександр Поліщук.

Ще один розробник Дмитро Ренжин додав, що нещодавно команда протестувала детектор разом із військовими, останні позитивно відгукнулися про винахід. Крім того, пристрій пройшов перевірку від Міністерства оборони, що дозволило запустити серійне виробництво. Український виріб коштує набагато дешевше за закордонні аналоги, а зараз інженери працюють над ще компактнішою версією детектора розміром з рацію.

Раніше українець Дмитро Селін розробив свою систему для виявлення російських дронів. Перший прототип пристрою на батареї вже випробовують на фронті.

У Росії теж створюють мобільні детектори дронів. Український військовий експерт Сергій Флеш проаналізував російські пристрої та розкрив їхні недоліки.