Київ веде переговори із західними компаніями щодо виробництва зброї в Україні, – ЗМІ

За словами українських офіційних осіб, у найближчі кілька місяців наша країна підпише контракти із виробниками зброї з Німеччини, Італії, Франції та Східної Європи.

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Між Києвом та західними компаніями йдуть переговори щодо збільшення виробництва озброєнь, зокрема безпілотних літальних апаратів. Про це пише видання Reuters із посиланням на заступника міністра з питань стратегічних галузей промисловості України Сергія Боєва.

У публікації йдеться про те, що контракти про розміщення на території України військових промислових об'єктів можуть бути підписані вже незабаром. За словами Боєва, діалог ведеться з представниками компаній із Німеччини, Італії, Франції та Східної Європи.

"Ми ведемо з ними дуже докладні переговори. І ми впевнені, що в найближчі кілька місяців у нас буде підписано контрактні угоди", — сказав чиновник журналістам у кулуарах Паризького авіасалону.

Автори публікації також згадали, що у травні президент України Володимир Зеленський повідомив про співпрацю Києва з британською оборонною компанією BAE Systems з метою створити в нашій країні базу для виробництва та ремонту зброї.

Нагадаємо, що за даними Defense News від 19 червня, у Євросоюзі планують зобов'язати виробників вибухівки у пріоритетному порядку спрямовувати свою продукцію компаніям, які виробляють боєприпаси для України.

Ще ми писали 19 червня про те, що винахідники із Рівненської області запустили виробництво приладів, які допоможуть українським військовим вчасно помічати російські безпілотники.

Раніше, 13 червня, ми повідомляли, що Україна збирається посилити виробництво ударних безпілотників, у яких висока дальність застосування та великий заряд вибухівки.